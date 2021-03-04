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Регулятор ЄС почав експертизу російської вакцини "Спутник V"

Четвер, 4 березня 2021, 12:31

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало експертизу російської вакцини "Спутник V" - якщо вона буде успішною, препарат затвердять для використання у Євросоюзі. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву агентства, оприлюднену 4 березня.

"Комітет з лікарських засобів для людського вжитку EMA почав регулярний огляд "Спутник V" (Gam-COVID-Vac), вакцини проти COVID-19, розробленої Російським національним центром епідеміології та мікробіології "Гамалія"", - сказано у повідомленні.

Рішення комітету про початок експертизи засноване на результатах лабораторних досліджень і клінічних досліджень на дорослих, пояснили в агентстві. 

"Ці дослідження показують, що "Спутник V" викликає вироблення антитіл і імунних клітин, націлених на коронавірус SARS-CoV-2, і може допомогти захистити від COVID-19", - йдеться у заяві.

Експертиза триватиме до тих пір, поки не буде отримано достатньо доказів для отримання офіційної заявки на реєстрацію препарату.

На даний момент 42 країни дозволили використання "Спутник V". Словаччина у вівторок стала другою країною ЄС після Угорщини, що видала екстрений дозвіл на російську вакцину.

Цей крок викликав політичну кризу в Словаччині, чий прем’єр-міністр також некоректно пожартував про обмін російської вакцини на Закарпаття.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за невдалий жарт свого прем'єр-міністра.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСвакцинаціяРосія
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