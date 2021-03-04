В Україні оновили "червоні", "помаранчеві" і "жовті" зони COVID-19
Міністерство охорони здоров'я оновило перелік "червоних", "помаранчевих" та "жовтих" зон за показниками захворювання на коронавірус, рівня госпіталізацій та наповненості лікарень.
Джерело: МОЗ
Деталі: До списку "червоних" потрапили 3 області: Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська.
"Помаранчеві" 9 областей: Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська.
Решта областей та столиця Київ потрапили у "жовту" зону.
"Червоний" рівень запроваджується, коли рівень госпіталізацій протягом останніх 3 днів на 100 тисяч населення перевищує цільовий показник у 60 осіб на 100 тисяч населення або коефіцієнт виявлення випадків інфікування протягом останніх 7 днів перевищує цільовий показник у 20%.
Що передувало:
- З 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину з розділенням областей за рівнем коронавірусної небезпеки.
- Першою до "червоної" зони віднесли Івано-Франківську область. Додатково до звичайних обмежень "червоної" зони регіон закрили для транспорту, зокрема, і для залізничного.
- Згодом до списку "червоних" додали Житомирську та Черівецьку області. Заборона на залізничний транспорт поширилася і на ці регіони.
- Уряд продовжив карантин в Україні до 30 квітня 2021 року.