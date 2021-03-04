В Україні оновили "червоні", "помаранчеві" і "жовті" зони COVID-19

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік "червоних", "помаранчевих" та "жовтих" зон за показниками захворювання на коронавірус, рівня госпіталізацій та наповненості лікарень.

Джерело: МОЗ

Деталі: До списку "червоних" потрапили 3 області: Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська.

"Помаранчеві" 9 областей: Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська.

Решта областей та столиця Київ потрапили у "жовту" зону.

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"Червоний" рівень запроваджується, коли рівень госпіталізацій протягом останніх 3 днів на 100 тисяч населення перевищує цільовий показник у 60 осіб на 100 тисяч населення або коефіцієнт виявлення випадків інфікування протягом останніх 7 днів перевищує цільовий показник у 20%.

Що передувало: