Російська фотомодель отримала заборону на в’їзд в Україну

Російській фотомоделі та актрисі Олені Галіциній на три роки заборонили в’їзд в Україну через незаконні відвідини тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Державна прикордонна служба, поінформований спвірозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Росіянка прилетіла в аеропорт "Бориспіль" ввечері 3 березня рейсом із Мінська. З її слів в Україну вона їхала з приватною метою.

Під час оформлення прикордонники встановили, що жінка неодноразово порушувала українське законодавство, адже не дотримувалась порядку в’їзду-виїзду на ТОТУ АР Крим.

Кілька разів іноземка, яка є російською фотомоделлю та актрисою, незаконно потрапляла на український півострів, де перебувала з метою відпочинку. На тимчасово окуповану Росією територію України вона в’їжджала і автівкою через Керченський міст і авіарейсом.

Через порушення законодавства громадянка Російської Федерації не змогла перетнути державний кордон України та отримала від прикордонників заборону в’їзду в нашу країну терміном на 3 роки.

Зворотним рейсом вона вилетіла в Мінськ.

Додатково: ДПСУ традиційно не називає ім’я порушниці, але за даними джерела УП, йдеться про Олену Галіцину.

Нагадаємо: Заслужена артистка Росії актриса театру та кіно Роза Хайрулліна отримала заборону в’їзду в Україну за незаконне відвідування Криму.

Чому це важливо: Росія 8-ий рік здійснює гібридну військову агресію проти України. Територія українського півострова Крим наразі тимчасово окупована РФ.

Всі пункти пропуску, які там до цього функціонували, наразі рішенням уряду України закриті. Потрапити на півострів не порушуючи українського законодавства можливо лише через визначені контрольні пункти в’їзду-виїзду, що знаходяться на адміністративній межі з окупованою територією. Це чітко визначено нормативними документами.