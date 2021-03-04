Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині закривають рахунки Russia today i Ruptly, Москва обіцяє жорстко відповісти

Четвер, 4 березня 2021, 14:59

В МЗС РФ заявили, що Росія буде змушена вжити жорстких заходів щодо німецьких ЗМІ в Росії, якщо ФРН не забезпечить нормальну роботу російських ЗМІ.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РИА "Новости".

За її словами, 26 лютого німецький Commerzbank направив письмове повідомлення про закриття рахунків інформаційних агентств "Russia Today Німеччина" і Ruptly, доступ до здійснення фінансових операцій буде припинено з 31 травня.

"З усією серйозністю закликаємо Берлін одуматися, забезпечити нормальне функціонування зазначених медіакомпаній, скасувати будь-які рестриктивні заходи, які ускладнюють роботу засобів масової інформації. В іншому випадку змушені будемо прийняти жорсткі заходи по відношенню до працюючих в Росії німецьких засобів масової інформації. Щиро скажу: правда, не хочеться. Так давайте не будемо створювати прецедент і привід ", - сказала Захарова.

Вона підкреслила, що "посилання на якісь корпоративні правила всерйоз прийматися не будуть, тому що це неправда".

На сайті Russia Today розміщено заяву, в якій стверджується, що закриття рахунків це частина ширшої кампанії перешкоджання роботі каналу в Німеччині.

"У листопаді минулого року Commerzbank незрозумілим чином зробив свої умови надання послуг набагато менш вигідними з фінансової точки зору для RT, розпочавши триваючу юридичну суперечку. RT намагається знайти заміну Commerzbank, але кілька фінансових установ, включаючи Helaba, Deutsche Bank, DZ Bank, BNP Paribas, ING, HSBC, UBS та HypoVereinsbank, або проігнорували запити RT, або відмовилися відкривати рахунки" - нарікають в RT.

Теми: НімеччинаРосіятелебаченняпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Німеччина
Rheinmetall виготовить для Бундесверу боєприпаси для танків на 4 млрд євро
У Польщі прокоментували нібито відмову Німеччини ремонтувати українські Leopard в країні
Німеччина передала Україні допомогу: Gepard, снаряди та інше обладнання
Останні новини
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
Усі новини...
Реклама: