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У Німеччині закривають рахунки Russia today i Ruptly, Москва обіцяє жорстко відповісти

Четвер, 4 березня 2021, 15:59

В МЗС РФ заявили, що Росія буде змушена вжити жорстких заходів щодо німецьких ЗМІ в Росії, якщо ФРН не забезпечить нормальну роботу російських ЗМІ.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РИА "Новости".

За її словами, 26 лютого німецький Commerzbank направив письмове повідомлення про закриття рахунків інформаційних агентств "Russia Today Німеччина" і Ruptly, доступ до здійснення фінансових операцій буде припинено з 31 травня.

"З усією серйозністю закликаємо Берлін одуматися, забезпечити нормальне функціонування зазначених медіакомпаній, скасувати будь-які рестриктивні заходи, які ускладнюють роботу засобів масової інформації. В іншому випадку змушені будемо прийняти жорсткі заходи по відношенню до працюючих в Росії німецьких засобів масової інформації. Щиро скажу: правда, не хочеться. Так давайте не будемо створювати прецедент і привід ", - сказала Захарова.

Вона підкреслила, що "посилання на якісь корпоративні правила всерйоз прийматися не будуть, тому що це неправда".

На сайті Russia Today розміщено заяву, в якій стверджується, що закриття рахунків це частина ширшої кампанії перешкоджання роботі каналу в Німеччині.

"У листопаді минулого року Commerzbank незрозумілим чином зробив свої умови надання послуг набагато менш вигідними з фінансової точки зору для RT, розпочавши триваючу юридичну суперечку. RT намагається знайти заміну Commerzbank, але кілька фінансових установ, включаючи Helaba, Deutsche Bank, DZ Bank, BNP Paribas, ING, HSBC, UBS та HypoVereinsbank, або проігнорували запити RT, або відмовилися відкривати рахунки" - нарікають в RT.

Теми: НімеччинаРосіятелебаченняпропаганда


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