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"Міняємо Словаччину на Крим": у Харкові розмалювали словацьке консульство

Четвер, 4 березня 2021, 16:24
Міняємо Словаччину на Крим: у Харкові розмалювали словацьке консульство

У Харкові консульство Словаччини розмалювали після скандалу з "жартом" прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича про Закарпаття та російську вакцину.

Джерело: Status Quo з посиланням на соцмережі

Деталі: Так у Харкові невідомі відреагували на скандал, який стався 3 березня. Напис "Міняємо Словаччину на Крим" з’явився 4 березня на фасаді почесного консульства Словаччини Харкові.

Правоохоронці наразі не повідомляють про подію.

Тим часом Матович вибачився за свій "жарт", зазначивши, що позиція Словаччини чітка щодо територіальної цілісності України і перепросив у всіх українців за свої слова.

Нагадаємо:

  • Під час радіоінтерв’ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну".
  • Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив жаль, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною".
  • Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.
  • 1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

"Українська правда" у Threads

Теми: ХарківСловаччина
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