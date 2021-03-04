"Міняємо Словаччину на Крим": у Харкові розмалювали словацьке консульство

У Харкові консульство Словаччини розмалювали після скандалу з "жартом" прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича про Закарпаття та російську вакцину.

Джерело: Status Quo з посиланням на соцмережі

Деталі: Так у Харкові невідомі відреагували на скандал, який стався 3 березня. Напис "Міняємо Словаччину на Крим" з’явився 4 березня на фасаді почесного консульства Словаччини Харкові.

Правоохоронці наразі не повідомляють про подію.

Тим часом Матович вибачився за свій "жарт", зазначивши, що позиція Словаччини чітка щодо територіальної цілісності України і перепросив у всіх українців за свої слова.

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