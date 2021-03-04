"Міняємо Словаччину на Крим": у Харкові розмалювали словацьке консульство
Четвер, 4 березня 2021, 17:24
У Харкові консульство Словаччини розмалювали після скандалу з "жартом" прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича про Закарпаття та російську вакцину.
Джерело: Status Quo з посиланням на соцмережі
Деталі: Так у Харкові невідомі відреагували на скандал, який стався 3 березня. Напис "Міняємо Словаччину на Крим" з’явився 4 березня на фасаді почесного консульства Словаччини Харкові.
Правоохоронці наразі не повідомляють про подію.
Тим часом Матович вибачився за свій "жарт", зазначивши, що позиція Словаччини чітка щодо територіальної цілісності України і перепросив у всіх українців за свої слова.
Нагадаємо:
- Під час радіоінтерв’ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну".
- Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив жаль, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною".
- Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.
- 1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".