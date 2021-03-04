Захиститись від "подвійних" громадян: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства".

Джерело: відповідний указ президента і повідомлення на його сайті

Деталі: Згідно з цим рішенням РНБО Кабінет міністрів разом із Центральною виборчою комісією та Службою безпеки України повинні у двомісячний строк провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних з подвійним (множинним) громадянством.

Зокрема, необхідно встановити наявність чи відсутність правової визначеності заборони громадянам України, які мають громадянство (або підданство) іноземної держави, займати певні державні та політичні посади або виконувати функції держави або місцевого самоврядування.

За результатами такого аналізу уряд має у шестимісячний строк внести на розгляд Верховної Ради проекти законів, які б передбачали заборону українцям, які мають громадянство іноземної держави або подали документи для набуття іноземного громадянства:

претендувати на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

претендувати на зайняття керівних посад на стратегічних об’єктах державної власності;

мати допуск до державної таємниці;

бути членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем або проводити передвиборчу агітацію на загальнодержавних і місцевих виборах;

бути членом політичної партії.

Також необхідно розробити та подати на розгляд парламенту порядок підтвердження відмови та виходу з громадянства іноземної держави для українців, які претендують на вищезгадані позиції.

Крім того, на законодавчому рівні має бути передбачений порядок подання громадянами України декларацій про набуття іноземного громадянства. Для жителів тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та Криму цей порядок буде вводитися в дію лише після відновлення територіальної цілісності України.

За подання недостовірних відомостей у деклараціях про відсутність іноземного громадянства має бути встановлена відповідальність.

Також, згідно з рішенням РНБО, уряд повинен розпочати міждержавний діалог щодо укладення двосторонніх угод із заінтересованими державами, крім Росії, спрямованих на врегулювання проблемних питань, пов’язаних із множинним громадянством.

Передісторія: 26 лютого Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів протягом двох місяців розробити законопроєкт про подвійне громадянство.

У зв'язку з цим секретар РНБО Олексій Данілов порадив чиновникам найближчим часом позбавитись іншого громадянства.