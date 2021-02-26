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РНБО доручила уряду розробити закон про подвійне громадянство

П'ятниця, 26 лютого 2021, 18:50
РНБО доручила уряду розробити закон про подвійне громадянство

Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів протягом двох місяців розробити законопроєкт про виявлення українців з подвійним громадянством.

Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова за результатами засідання ради у п'ятницю

Пряма мова: "Ми сьогодні прийняли рішення, що протягом 2 місяців Кабінет міністрів має запропонувати законопроєкт, який дозволить нам чітко розуміти тих осіб, які мають подвійне громадянство".

Деталі: Данілов пояснив, що новий закон має створити інструменти контролю для виявлення українців з іншими громадянствами. "Зараз в кого таке є (подвійне громадянство - УП), я б усім радив найближчим часом позбавитись іншого громадянства, щоб не наражати себе на неприємності", - заявив він.

Секретар РНБО зауважив, що хоча Україна і рухається до цивілізованих країн, де дозволяється подвійне громадянство, вона поки не може собі цього дозволити, адже сусідня Росія використовує цей механізм проти України. Ситуація складається так, що на найвищих державних посадах в Україні опиняються люди з російським громадянством.

При цьому, за словами Данілова, влада України розуміє, що люди на окупованих територіях вимушені отримувати російське громадянство, щоб якось там жити, але коли ці території будуть звільнені від російської окупації, вони самі від нього відмовляться.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: громадянствозаконодавствоРНБОКабінет міністрів
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