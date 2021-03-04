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Виступав російською: "ЄС" вигнала з фракції депутата Харківської облради

Четвер, 4 березня 2021, 20:39
Виступав російською: ЄС вигнала з фракції депутата Харківської облради

4 березня депутати "Європейської солідарності" у Харківській облраді вигнали з фракції одного з депутатів за порушення закону про мову.

Джерело: "ЄС"

Деталі: Зазначається, що депутат Олександр Дорошенко в сесійній залі виступав російською мовою, а коли йому робили зауваження колеги – ігнорував їх.

Дослівно: "За підсумками зібрання у зв’язку з відсутністю аргументованих пояснень та розбіжністю ідеологічних засад між Дорошенком та партією було вирішено виключити депутата з фракції за порушення закону про мову для застосування в подальшому процедури імперативного мандату.

Ключові принципи діяльності депутатів фракції "ЄС" — це принципи демократизму, вільного волевиявлення власної точки зору, поваги до думки іншого. Однак разом з тим, депутатська діяльність не має йти в розріз із принципами, закріпленими в партійному статуті".

Нагадаємо: Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич під час засідання міськради синхронно перекладав депутатів ОПЗЖ, які відмовлялися виступати українською мовою.

Українська правда
Теми: Європейська солідарністьмоваХарківська область
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