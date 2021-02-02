Мер Миколаєва синхронно перекладав виступи депутатів ОПЗЖ на сесії міськради

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич під час засідання міськради синхронно перекладав депутатів ОПЗЖ, які відмовлялися виступати українською мовою.

Джерело: "НикВести"

Деталі: На засіданні сесії міськради представник "Опозиційної платформи - За життя" почав виступ російською мовою. Присутні у залі вимагали від нього перейти на українську, а той відповів, що Конституцію він не порушує.

Голова ради звернувся до депутата ОПЗЖ й нагадав про вимоги закону, а коли той відмовився – Сенкевич сказав, що перекладатиме виступи з російської на українську.

Так мер переклав виступ декількох депутатів міськради, а ті його переклад назвали "поганим".

Передісторія:

16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який Верховна Рада ухвалила 25 квітня, ще до інавгурації Володимира Зеленського.

7 липня 2020 року Конституційний суд розпочав розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції України закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

3 листопада голова Конституційного суду Олександр Тупицький натякнув, що закон про мову не буде визнано неконституційним, хоча в ньому є питання щодо мов нацменшин.

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