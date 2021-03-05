Президентський рейтинг: Зеленський дещо відірвався від суперників

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то за чинного президента Володимира Зеленського проголосували би 22,5% українців, відрив від його найближчих суперників дещо зріс порівняно з лютим.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного на початку березня

Дослівно: "Президентський рейтинг очолює Володимир Зеленський (22,5% з тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором)".

Деталі: За лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка готові проголосувати 14,6%, за співголову "ОПЗЖ" Юрія Бойка – 11,6%, за лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко – 11,3%.

Лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка підтримують 8,0%, експрем’єра Володимира Гройсмана – 6,6%, керівника партії "Наші" Євгена Мураєва – 4,6%, лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 4,4%.

За спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова готові віддати голоси 4,2%, за експрем’єра Арсенія Яценюка – 2,9%, за мера Києва Віталія Кличка – 1,7%, за голову "Свободи" Олега Тягнибока – 1,5%, та за голову партії "Голос" Кіру Рудик – 0,3%.

Дослідження тривало 2-3 березня. Методом телефонних інтерв'ю опитали 2500 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.

Передісторія: