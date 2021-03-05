На Закарпатті посилюють карантин

Регіональна комісія з ТЕБ та НС вводить в окремих населених пунктах Закарпатської області додаткові обмеження у зв'язку із критичною ситуацією, яка склалася через поширення Covid-19.

Джерело: сайт ОДА

Деталі: На засіданні дійшли висновку, що зараз в регіоні фіксують найбільшу кількість осіб, які мають підтверджений діагноз коронавірусної інфекції.

Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков зазначив, що "ситуація в області критична, лікарні заповнені на 81%". ЗА його словами, така тенденція не залишить у медичних закладах жодного вільного ліжка, тим більше, що попереду вихідні.

Тому комісія вирішила, що на території населених пунктів області, де склалася неблагополучна епідемічна ситуація, буде заборонено наступне:

1. Робота закладів громадського харчування (окрім адресної доставки та замовлення на виніс);

2. Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

3. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

4. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких - призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;

торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;

діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом;

5. Приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів;

6. Приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

7. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників;

8. Робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

9. Діяльність непродовольчих ринків;

10. Відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Передісторія: Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Закарпатська та Вінницька області перебувають на межі "червоної зони" через захворюваність на COVID-19.