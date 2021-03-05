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Дві області перебувають на межі "червоної зони" – Степанов

П'ятниця, 5 березня 2021, 10:04
Дві області перебувають на межі червоної зони – Степанов

Закарпатська та Вінницька області перебувають на межі "червоної зони" через захворюваність на COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду на засіданні Верховної Ради

Пряма мова: "Ситуація напружена. На сьогодні три області вже знаходяться в "червоній зоні" карантину – Івано-Франківська, Житомирська та Чернівецька. На межі червоної зони знаходяться Закарпатська та Вінницька області".

Деталі: Степанов заявив, що Україна вступила до третьої хвилі світової пандемії.

Крім того, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб Національної академії медичних наук підтвердив наявність в Україні британського штаму коронавірусу. За словами міністра, британський штам "небезпечніший за європейський штам, вища швидкість передачі, важкий перебіг хвороби, складна клінічна картина".

Степанов додав, що в МОЗ прогнозують зростання кількості заражень коронавірусом до кінця епідсезону – орієнтовно до кінця квітня.

Що передувало: За добу 4 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили 10 155 особам, у лікарні потрапили 3 355 осіб, померли 172 хворих, одужали 4 149 осіб. 

За добовим приростом хворих на COVID-19 Україна зараз на 6-му місці в Європі та на 10-му місці у світі

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Степановкоронавірус
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