Лукашенко розповів про свій "єдиний палац"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав своїм єдиним палацом рідний дім, де він виріс, а інших, за його словами, не має.

Джерело: пресслужба Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "Вони ж кричали в Москві, так? Думають: ось це треба нам в Білорусі. Треба знайти "палаци Лукашенка". "Палац Путіна" - значить є, треба й "палац Лукашенка". І показати, розхитати.

У мене є палац. По-моєму, 7х8 будиночок, де я виріс з матір'ю. Ось це мій палац. Все. Все інше належить державі.

Чверть століття я президентом працюю, і якби вже десь якісь мільярди, як вони кажуть, або палаци були, мене б уже пошматували наліво-направо. Тому якщо хтось знайде палац Лукашенка, одразу ж нехай заселяються".

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