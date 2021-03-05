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Лукашенко розповів про свій "єдиний палац"

П'ятниця, 5 березня 2021, 18:16

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав своїм єдиним палацом рідний дім, де він виріс, а інших, за його словами, не має.

Джерело: пресслужба Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "Вони ж кричали в Москві, так? Думають: ось це треба нам в Білорусі. Треба знайти "палаци Лукашенка". "Палац Путіна" - значить є, треба й "палац Лукашенка". І показати, розхитати.

У мене є палац. По-моєму, 7х8 будиночок, де я виріс з матір'ю. Ось це мій палац. Все. Все інше належить державі.

Чверть століття я президентом працюю, і якби вже десь якісь мільярди, як вони кажуть, або палаци були, мене б уже пошматували наліво-направо. Тому якщо хтось знайде палац Лукашенка, одразу ж нехай заселяються".

Нагадаємо:

  • 19 січня Олексій Навальний і його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про "палац" президента Володимира Путіна під Геленджиком.
  • У лютому вийшло розслідування, в якому йшлося, що оточення Лукашенка захопило ринок сигарет і заробляє мільярди на росіянах

Українська правда
Теми: ЛукашенкоБілорусь


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