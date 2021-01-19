Після арешту Навальний випустив розслідування про палац Путіна

Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального опублікував розслідування про палац президента Володимира Путіна біля Геленджика.

Джерело: Навальний, ФБК

Деталі: Відзначається, що на території знаходиться свій порт, власна охорона, церква, свій пропускний режим, безпольотна зона і навіть власний прикордонний пункт.

Все це коштувало 100 мільярдів рублів.

Палац будувався і утримується за рахунок двох державних компаній РФ - Роснефть і Транснефть, очолюваних двома найближчими друзями Путіна - Ігорем Сечіним і Миколою Токаревим.

Офіційна площа путінського палацу - 17 691 м.кв., а площа ділянки під палацовим комплексом - 68 гектарів, але насправді, відзначається, що територія палацу приблизно в 100 разів більша.

Прилегла до неї ділянка площею 7000 гектарів належить ФСБ. І у вересні 2020-го цю ділянку передали в оренду до 2068 року фірмі, якій належить палац, нібито для здійснення науково-дослідної та освітньої діяльності, полювання і риболовлі.

Вертолітний майданчик і льодовий палац

Над палацом - офіційна безпольотна зона.

Один з підрядників, який працював на облаштуванні палацу, надіслав ФБК детальний архітектурний план об'єкта.

Палац складається з цокольного і ще двох поверхів.

На цокольному поверсі розташовані спа-зона, масажний, косметологічний кабінет, спа-капсула, перукарня, є величезний басейн, сауни, хамами, купелі і чаші для купання. З басейну можна потрапити на вулицю - в місце, яке позначене на плані як аквадискотека.

розташовані спа-зона, масажний, косметологічний кабінет, спа-капсула, перукарня, є величезний басейн, сауни, хамами, купелі і чаші для купання. З басейну можна потрапити на вулицю - в місце, яке позначене на плані як аквадискотека. Перший поверх наповнений просторими залами. Там навіть є "читальня" і "музична вітальня".

наповнений просторими залами. Там навіть є "читальня" і "музична вітальня". На другому поверсі - численні гостьові спальні і головна, хазяйська. А ще зимовий сад і кілька кімнат для відпочинку.

У будівлі також є справжній театр, казино і "кальянна" зі сценою, гримеркою, софітами і полоном і тд.

Крім того на території знаходяться майже 300 гектарів виноградників в чотирьох різних місцях, шато, винні заводи і устричні ферми.

Кальянна

Оранжерея

Спа-комплекс і шато

Також у розслідуванні йдеться про жінок Путіна. Зокрема, нібито жінка на ім'я Світлана Кривоногих народила Путіну у 2003 році доньку Єлизавету. Вона і її родичі власники величезних дорогих квартир. Також у Кривоногих активи різних компаній, зокрема 3% акції банку "Росія", яхта та курорт.

Крім Кривоногих повідомляється про активи гімнастки Аліни Кабаєвої та її родичів. Про стосунки Кабаєвої і Путіна є чутки, але достеменно нічого не відомо. Її бабуся отримала 0,5 гектара землі на Рубльовці, квартири по 300 кв.м у Москві і тд.