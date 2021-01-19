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Після арешту Навальний випустив розслідування про палац Путіна

Вівторок, 19 січня 2021, 16:44

Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального опублікував розслідування про палац президента Володимира Путіна біля Геленджика.

Джерело: Навальний, ФБК

Деталі: Відзначається, що на території знаходиться свій порт, власна охорона, церква, свій пропускний режим, безпольотна зона і навіть власний прикордонний пункт.

Все це коштувало 100 мільярдів рублів.

Палац будувався і утримується за рахунок двох державних компаній РФ - Роснефть і Транснефть, очолюваних двома найближчими друзями Путіна - Сечіним і Токарева.

Офіційна площа путінського палацу - 17 691 м.кв., а площа ділянки під палацовим комплексом - 68 гектарів, але насправді, відзначається, що територія палацу приблизно в 100 разів більша.

 

Прилегла до неї ділянка площею 7000 гектарів належить ФСБ. І у вересні 2020-го цю ділянку передали в оренду до 2068 року фірмі, якій належить палац, нібито для здійснення науково-дослідної та освітньої діяльності, полювання і риболовлі. 

 

Доповнюється...

 
 

Українська правда
Теми: ПутінНавальний


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