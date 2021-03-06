Українка Джима виграла срібло в спринті на етапі кубка світу з біатлону

Українська біатлоністка Юлія Джима здобула срібну медаль у спринті на 7,5 км на етапі кубка світу, який проходить в Нове-Место (Чехія).

Джерело: трансляція змагань

Деталі: По ходу гонки Юлія Джима провела дві стрільби без промахів, і поступилася 9,3 секунди лідерці сезону норвежці Тіріль Екхоф.

Третьою гонку завершила італійка Ліза Вітоцці, яка програла українці 6 секунд.

В цілому, попри значну кількість промахів у інших дівчат, етап склався непогано для всієї української збірної, яка в повному складі пробилась в гонку переслідування, яка відбудеться у неділю.

Дарія Блашко завершила гонку 16-ю, Анастасія Меркушина – 22-а, Олена Підгрушна – 34-а, Валентина Семеренко – 40-а.

Що передувало: 20 лютого жіноча збірна України з біатлону здобула бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу у Поклюці (Словенія).