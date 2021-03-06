Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Українка Джима виграла срібло в спринті на етапі кубка світу з біатлону

Субота, 6 березня 2021, 13:32

Українська біатлоністка Юлія Джима здобула срібну медаль у спринті на 7,5 км на етапі кубка світу, який проходить в Нове-Место (Чехія).

Джерело: трансляція змагань

Деталі: По ходу гонки Юлія Джима провела дві стрільби без промахів, і поступилася 9,3 секунди лідерці сезону норвежці Тіріль Екхоф.

Третьою гонку завершила італійка Ліза Вітоцці, яка програла українці 6 секунд.

В цілому, попри значну кількість промахів у інших дівчат, етап склався непогано для всієї української збірної, яка в повному складі пробилась в гонку переслідування, яка відбудеться у неділю.

Дарія Блашко завершила гонку 16-ю, Анастасія Меркушина – 22-а, Олена Підгрушна – 34-а, Валентина Семеренко – 40-а.

Що передувало: 20 лютого жіноча збірна України з біатлону здобула бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу у Поклюці (Словенія).

Євген Будерацький, Українська правда
Теми: спорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У МЗС назвали попередню причину жахливої ДТП в Польщі

Українка Джима виграла срібло в спринті на етапі кубка світу з біатлону

Нардепи від ОПЗЖ за час війни сотні разів літали до РФ і Криму – росЗМІ

У МЗС Словаччини відреагували на вандалізм щодо консульства у Харкові

Закарпатська область із понеділка стає "червоною"

COVID-19 в Україні: госпіталізовано стільки ж людей, як одужало

Усі новини...
спорт
Президента Польщі розкритикували за участь в лижному чемпіонаті у розпал епідемії
Першу російську чемпіонку-важкоатлетку дискваліфікували за допінг
Українець захистив чемпіонський титул, нокаутувавши італійського боксера 
Останні новини
14:52
Київ потрапив до "помаранчевої" зони
14:29
Поляки проти закупівлі вакцин у Китаю чи Росії – опитування
14:13
У МЗС назвали попередню причину жахливої ДТП в Польщі
14:01
Нафтогаз припинив постачання газу для теплоповика з Донеччини
13:48
Чехія видала США двох українців, підозрюваних у кіберзлочинах
13:32
Українка Джима виграла срібло в спринті на етапі кубка світу з біатлону
13:24
Нардепи від ОПЗЖ за час війни сотні разів літали до РФ і Криму – росЗМІ
12:20
Український підліток, якого жорстоко побили у Парижі, вийшов з лікарні
12:18
До програми "Доступна іпотека 7%" можуть долучитися ще 12 банків
12:14
Коронавірус у Києві: 682 випадки за добу
Усі новини...