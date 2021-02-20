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Україна здобула бронзу в жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону

Субота, 20 лютого 2021, 13:08
Україна здобула бронзу в жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону

Жіноча збірна України з біатлону здобула бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу, який проходить у Поклюці (Словенія).

Джерело: трансляція змагань

Деталі: На першому етапі за українську збірну бігла Анастасія Меркушина, яка промахнувшись на першій стрільбі, але була точною на стійці і передала естафету на п’ятому місці.

Другий етап був відданий на відкуп Юлії Джимі, яка хоча й припустилася кількох промахів, змогла передати естафету в трійці.

На третьому етапі за Україну бігла Дар’я Блашко, яка припустившись одного промаху змогла вийти зі своєї другої стрільби першою.

Зберегти лідерство Блашко не змогла, передавши естафету Олені Підгрушній четвертою.

Капітан збірної була точною на лежці, але припустилась кількох промахів на стійці, вийшовши з останньої стрільби третьою.

На останньому колі Підгрушна боролась за срібло з Франціскою Пройсс і навіть випереджала її, але на останніх метрах дистанції німкеня була сильнішою.

Золоті нагороди здобули норвежки.

Нагадаємо: 

  • Збірна України з біатлону зупинилась за крок до медалей у змішаній естафеті на чемпіонаті світу, який проходить у словенській Поклюці.

Євген Будерацький, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: спортУкраїна
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