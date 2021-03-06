У МЗС назвали попередню причину жахливої ДТП в Польщі

За попередньою інформацією, аварія з українським автобусом у Польщі сталася через те, що водій не впорався з керуванням.

Джерело: МЗС, речник воєводи Підкарпатського воєводства Міхал Мельничук та генконсул України в Любліні Василь Павлюк у коментарі Укрінформу

Дослівно МЗС: "За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся".

Деталі: У міністерстві повідомили, що ДТП за участі рейсового автобуса з українською реєстрацією, що прямував за маршрутом Познань-Херсон, сталася 6 березня приблизно о 02:00 на території Польщі (місцевість Кашице, Підкарпатське воєводство).

За наявною інформацією, внаслідок аварії загинули 6 громадян України, 35 осіб зазнали травм і були госпіталізовані до медичних закладів міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів та Рудна Мала. Загалом в автобусі перебували 57 українців.

Працівники Генерального консульства України в Любліні невідкладно виїхали на місце події для надання консульської допомоги громадянам та координації взаємодії з польськими компетентними органами в контексті з’ясування всіх обставин трагедії, забезпечення постраждалих необхідною медичною допомогою та організації репатріації загиблих.

Спільно з перевізником та Львівською ОДА вирішується питання доправлення до України громадян, які не постраждали в ДТП або будуть виписані з лікарень найближчим часом.

Для інформування рідних загиблих і постраждалих функціонують цілодобові "гарячі лінії" Генерального консульства України в Любліні (+48 784 138 555) та МЗС України (+38 044 238 15 88).

Разом з тим, речник воєводи Підкарпатського воєводства Міхал Мельничук у коментарі Укрінформу заявив, що інформація про смерть шостої жертви аварії українського автобуса у Польщі наразі не підтверджується.

За його словами, в шести польських лікарнях перебувають 29 потерпілих пасажирів автобуса, стан 14 з них є тяжким.

Водночас генконсул України в Любліні Василь Павлюк у коментарі агентству зазначив, що інформація про стан особи, про яку раніше повідомляли як про померлу в лікарні, уточнюється.

Що передувало: У Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП, в результаті 6 українців загинуло і 35 постраждало.