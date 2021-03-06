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Далай-лама та його оточення зробили щеплення Covishield

Субота, 6 березня 2021, 16:29

У суботу, 6 березня, 85-річний тибетський духовний лідер Далай-лама зробив першу ін'єкцію вакцини від коронавірусу Covishield.

Джерело: Associated Press, Далай-лама у Facebook

Деталі: Окрім духовного лідера, у неділю вакцинувалися ще десять осіб, які проживають в резиденції Далай-лами.

Після щеплення Далай-лама закликав людей бути сміливими, наслідувати його приклад та вакцинуватися проти Covid-19.

За словами лікаря медичної установи, Далай-лама та 10 наближених до нього людей отримали вакцину Covishield, розроблену Оксфордським університетом спільно з британським виробником ліків AstraZeneca та виготовлену в Індії.

На новину про те, що Далай-лама зробив щеплення вакциною Covishield, відреагував міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Пряма мова: "Колаборантам COVID-19 присвячується: Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, робіть мудрий вибір. Будьте як Далай-лама".

Нагадаємо:

  • Україна наприкінці лютого отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield і почала перший етап вакцинації.
  • 2 березня стало відомо, що в Канаді офіційно погодили для використання вакцину від коронавірусу Covishield, яка виробляється в Індії.

Теми: вакцинаціякоронавірусІндія


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