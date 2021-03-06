Далай-лама та його оточення зробили щеплення Covishield
У суботу, 6 березня, 85-річний тибетський духовний лідер Далай-лама зробив першу ін'єкцію вакцини від коронавірусу Covishield.
Джерело: Associated Press, Далай-лама у Facebook
Деталі: Окрім духовного лідера, у неділю вакцинувалися ще десять осіб, які проживають в резиденції Далай-лами.
Після щеплення Далай-лама закликав людей бути сміливими, наслідувати його приклад та вакцинуватися проти Covid-19.
За словами лікаря медичної установи, Далай-лама та 10 наближених до нього людей отримали вакцину Covishield, розроблену Оксфордським університетом спільно з британським виробником ліків AstraZeneca та виготовлену в Індії.
На новину про те, що Далай-лама зробив щеплення вакциною Covishield, відреагував міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Пряма мова: "Колаборантам COVID-19 присвячується: Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, робіть мудрий вибір. Будьте як Далай-лама".
Нагадаємо:
- Україна наприкінці лютого отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield і почала перший етап вакцинації.
- 2 березня стало відомо, що в Канаді офіційно погодили для використання вакцину від коронавірусу Covishield, яка виробляється в Індії.