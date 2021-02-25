Перші COVID-вакцини приїхали в регіони

Вакцина проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) прибула у регіони – перші дози уже отримали Донецька, Львівська і Полтавська області.

Джерело: голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, сайт Львівської ОДА, Думська, головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook

Пряма мова Синєгубова: "Вакцинація на Полтавщині розпочалася. Роман Пономаренко – лікар-інфекціоніст із Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. Він перший в області отримав щеплення від коронавірусу. Почувається добре".

Фото з Telegram Синєгубова

Пряма мова Кириленка: "Сьогодні вночі Донеччина отримала антиковідну вакцину. Певна кількість доз буде спрямована військовим. 14 000 доз отримають цивільні".

Деталі: За його словами, вакцинацію розпочнуть уже 25 лютого із Бахмутського району.

Кириленко повідомив, що на першому етапі цією кількістю доз "з урахуванням розливу" зможуть вакцинувати щонайменше 12 500 працівників медичних закладів області.

Також 42 200 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримала Львівська область. Повідомляється, що першочергово вакцинують працівників мобільних бригад з імунізації і понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Фото loda.gov.ua

Загалом для вакцинації на території Львівщини підготували 14 мобільних бригад з імунізації, які будуть вакцинувати медпрацівників 24 лікарень, які надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірус.

Одеська область отримала 25,9 тисяч доз вакцини.

Фото "Думської"

Тут також спочатку будуть робити щеплення медпрацівникам, які надають допомогу хворим з коронавірусом і при цьому самі не хворіли.

Наступними вакцину отримають соцпрацівники, медпрацівники, які не працювали з хворими COVID-19, персонал будинків для літніх людей і люди старші 80 років.

Далі в черзі – військові, поліцейські, рятувальники, співробітники ДСНС і педагоги.

Після них люди з так званої "групи ризику" (із захворюваннями, небезпечними при зараженні коронавірусом), люди старше 60 років.

Решту громадян будуть щеплювати не раніше літа.

За словами Ляшка, 25 лютого вакцинація проти COVID-19 розпочнеться у всіх областях країни – вакцина уже доставлена на всі регіональні склади.

Він додав, що у перший день вакцинації, 24 лютого, провели 159 щеплень: Черкаська область (80 щеплень), Чернігівська (10), Київська (19), Житомирська (40), Вінницька область (10 щеплень).

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