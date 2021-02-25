Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Перші COVID-вакцини приїхали в регіони

Четвер, 25 лютого 2021, 11:53
Фото loda.gov.ua

Вакцина проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) прибула у регіони – перші дози уже отримали Донецька, Львівська і Полтавська області.  

Джерело: голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, сайт Львівської ОДАДумська

Пряма мова Синєгубова: "Вакцинація на Полтавщині розпочалася. Роман Пономаренко – лікар-інфекціоніст із Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. Він перший в області отримав щеплення від коронавірусу. Почувається добре". 

 
Фото з Telegram Синєгубова 

Пряма мова Кириленка: "Сьогодні вночі Донеччина отримала антиковідну вакцину. Певна кількість доз буде спрямована військовим. 14 000 доз отримають цивільні".

Деталі: За його словами, вакцинацію розпочнуть уже 25 лютого із Бахмутського району.

Кириленко повідомив, що на першому етапі цією кількістю доз "з урахуванням розливу" зможуть вакцинувати щонайменше 12 500 працівників медичних закладів області.

Також 42 200 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримала Львівська область. Повідомляється, що першочергово вакцинують працівників мобільних бригад з імунізації і понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.  

 
Фото loda.gov.ua

Загалом для вакцинації на території Львівщини підготували 14 мобільних бригад з імунізації, які будуть вакцинувати медпрацівників 24 лікарень, які надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірус. 

Одеська область отримала 25,9 тисяч доз вакцини. 

 
Фото "Думської"

Тут також спочатку будуть робити щеплення медпрацівникам, які надають допомогу хворим з коронавірусом і при цьому самі не хворіли.

Наступними вакцину отримають соцпрацівники, медпрацівники, які не працювали з хворими COVID-19, персонал будинків для літніх людей і люди старші 80 років.

Далі в черзі – військові, поліцейські, рятувальники, співробітники ДСНС і педагоги.

Після них люди з так званої "групи ризику" (із захворюваннями, небезпечними при зараженні коронавірусом), люди старше 60 років.

Решту громадян будуть щеплювати не раніше літа.

Передісторія:

  • 24 лютого Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Oxford/AstraZeneca.
  • Також протягом першого півріччя в Україну може надійти від 2,2 до 3,7 млн доз цієї вакцини у межах глобальної ініціативи COVAX.
  • Вакцина Oxford/AstraZeneca зареєстрована в Україні 22 лютого 2021 року.
  • Загалом в Україні заплановано п’ять етапів вакцинації.
  • Докладніше про вакцинацію можна дізнатися на порталі vaccination.covid19.gov.ua

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинаціярегіони


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні закриють доступ до понад 400 сайтів – серед них російський РБК і ЖЖ

Суд заарештував майно ексміністра МВС часів Януковича і передав його АРМА

Шарія оголосили в розшук

У Києві розпочали вакцинацію проти COVID-19: де можна щепитися і кому

фото Перші COVID-вакцини приїхали в регіони

У Києві виявили найбільшу кількість хворих COVID-19 за місяць – майже 700

Усі новини...
коронавірус
У Києві виявили найбільшу кількість хворих COVID-19 за місяць – майже 700
Капітальні інвестиції в Україні впали на 40%
Естафета Олімпійського вогню Токіо: Глядачів просять плескати замість вигуків
Останні новини
14:21
"Енергоатом" відсудив у "Гарпока" 4,1 мільярда гривень
14:03
Зеленський попросив ПДЧ у генсека НАТО
13:54
Євросоюз готовий розглянути ідеї України з деокупації Криму
13:53
Суд відмовив профспілці Приватбанку у спробі зірвати конкурс на голову банку
13:52
У Києві ще одна школярка випала з вікна багатоповерхівки
13:44
мапаУкраїна буде однією з найтепліших у Європі – синоптик
13:39
Венедіктова: Розслідування щодо Хантера Байдена немає підстав поновлювати
13:37
інфографікаПісля закриття 112, ZIK та NewsOne стали більше витрачати на рекламу у Facebook
13:19
Незаконно відчужений завод "Більшовик" у Києві повернули державі
13:18
В Україні закриють доступ до понад 400 сайтів – серед них російський РБК і ЖЖ
Усі новини...