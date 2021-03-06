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У Сенаті США вимагають від Байдена нових санкцій проти "Північного потоку-2"

Субота, 6 березня 2021, 19:32

Сенатор від Республіканської партії США Тед Круз заявив, що блокуватиме швидке затвердження на посаді директора ЦРУ Вільяма Бернса доти, доки адміністрація президента Джо Байдена не запровадить нові санкції проти "Північного потоку-2".

Джерело: Голос Америки, DW

Пряма мова: "Я зніму своє блокування, коли адміністрація Байдена виконає свої правові зобов'язання відзвітувати і запровадити санкції проти кораблів та компаній, які будують путінський газопровід.

Тепер, коли будівництво продовжується, у нас обмаль часу. Якщо адміністрація Байдена не змінить свій напрямок, за півроку ми побачимо, що цей трубопровід добудований тому, що ця влада бездіяла".

Деталі: Таку заяву Круз зробив виступаючи в Сенаті.

За даними Круза і низки інших сенаторів, що виступаюють проти "Північного потоку - 2", у будівництві трубопроводу продовжують брати участь близько 15 суден.

Довідково: Відмова Круза підтримати кандидатуру Бернса може відкласти призначення останнього на посаду глави ЦРУ, але не перешкодити йому. Справа у тому, що будь-який з сенаторів може лише відтермінувати підсумкове голосування з питання призначення нового глави ЦРУ. Однак Комітет Сенату з розвідки вже схвалив кандидатуру Бернса в ході відкритого голосування, тому очікується, що ця кандидатура все ж буде затверджена.

Нагадаємо:

  • Морське управління Данії допускає, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершиться до кінця вересня поточного року.
  • Служба зовнішньої розвідки стверджує, що Російська Федерація нехтує технологічними процедурами та екологічними обмеженнями, будуючи "Північний потік-2", оскільки поспішає закінчити його до 12 червня – дня Росії.

Теми: Північний потік-2санкціїБайден


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