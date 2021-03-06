ДТП з українцями в Польщі: МВС повідомило про стан десятків постраждалих

Внаслідок ДТП за участі українського рейсового автобуса у Польщі 6 осіб загинуло, ще 39 перебувають у лікарнях.

Джерело: повідомлення МВС України

Деталі: Аварія за участі рейсового автобуса з українською реєстрацією, що прямував за маршрутом Познань-Херсон, сталася 6 березня приблизно о першій ночі на території Польщі (місцевість Кашице, Підкарпатське воєводство).

В результаті ДТП шестеро людей загинули, а ще 39 були доставлені до лікарень, з них 14 українців зараз перебувають у важкому стані. Дітей серед постраждалих немає.

За повідомленнями польської сторони, протягом дня 9 пацієнтів виписали з лікарень.

У МВС розповіли, що пасажири, які не травмувалися, були доставлені до одного із гуртожитків у Ярославі.

На місці трагедії працювали польські рятувальні служби: понад 100 рятувальників, Державна медична рятувальна служба, 30 поліцейських та представники Червоного хреста. Також до порятунку українців була залучена важка техніка, гелікоптер та дрони.

За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.

В автобусі перебувало 57 пасажирів, всі - громадяни України.

Ввечері суботи голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький повідомив, що пасажирський автобус з 26-ма громадянами України вже виїхав з польського міста Ярослав до Херсону (маршрутом через Краківець). На кордоні авто чекатимуть "швидкі" - на випадок потреби у наданні допомоги.

Територією Львівської області автобус супроводжуватимуть автомобілі Нацполіції і карета швидкої допомоги.

Важливо: Для інформування рідних загиблих і постраждалих працюють цілодобові "гарячі лінії" Генерального консульства України в Любліні (+48 784 138 555) та МЗС України (+38 044 238 15 88).