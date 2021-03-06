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У Польщі оприлюднили оновлені дані про українців-жертв ДТП

Субота, 6 березня 2021, 22:59
У Польщі оприлюднили оновлені дані про українців-жертв ДТП
Фото: Reuters

За уточненими даними, внаслідок аварії за участю українського рейсового автобуса загинули 5 людей, а не шість, як повідомляли спочатку.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на польські ЗМІ

Деталі: Відомо, що внаслідок трагедії загинули три жінки і двоє чоловіків. Особи однієї жінки і обох чоловіків уже встановили – в них були при собі документи.

У кількох лікарнях перебуває 29 потерпілих, 14 із них у важкому стані. Загалом поранених було 39 із 57 людей в автобусі (включно з двома водіями), які всі є громадянами України.

Слідчі вже допитали як свідка другого водія, який у момент аварії не був за кермом. А той водій, який керував автобусом, нині перебуває у лікарні.

Обидва водії були тверезі. В них узяли аналізи щодо наявності наркотичних та інших заборонених речовин, і попередні результати теж негативні.

Нагадаємо: Аварія за участю українського автобуса, який слідував за маршрутом Познань-Херсон, сталася 6 березня приблизно о першій годині ночі на території Польщі (Підкарпатське воєводство).

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТППольща
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