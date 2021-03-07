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Україна 10-та у світі за кількістю нових випадків COVID

Неділя, 7 березня 2021, 04:30

За минулу добу у світі діагностували майже 405 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус, найбільше хворих виявили у Бразилії, США та Італії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 67 тисяч нових інфікувань, у США – 58 228, в Італії – понад 23 тисячі.

Окрім того, понад 20 тисяч хворих зареєстрували у Франції, а в Індії – понад 18 тисяч нових випадків. Далі у за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Польща і Чехія.

Україна серед країн світу займає 10 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію.

Померли за добу 7 678 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 95 мільйонів осіб. Наразі нараховується майже 22 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 599 178 смертей від COVID-19.

 

Передісторія:

  • За добу 5 березня в Україні виявили 9 144 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 3 309 осіб, померло 156 хворих, одужала 3 351 особа.

Українська правда
Теми: коронавірус


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