Україна 10-та у світі за кількістю нових випадків COVID
За минулу добу у світі діагностували майже 405 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус, найбільше хворих виявили у Бразилії, США та Італії.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 67 тисяч нових інфікувань, у США – 58 228, в Італії – понад 23 тисячі.
Окрім того, понад 20 тисяч хворих зареєстрували у Франції, а в Індії – понад 18 тисяч нових випадків. Далі у за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Польща і Чехія.
Україна серед країн світу займає 10 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію.
Померли за добу 7 678 осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 95 мільйонів осіб. Наразі нараховується майже 22 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 2 599 178 смертей від COVID-19.
Передісторія:
- За добу 5 березня в Україні виявили 9 144 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 3 309 осіб, померло 156 хворих, одужала 3 351 особа.