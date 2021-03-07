Україна 10-та у світі за кількістю нових випадків COVID

За минулу добу у світі діагностували майже 405 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус, найбільше хворих виявили у Бразилії, США та Італії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 67 тисяч нових інфікувань, у США – 58 228, в Італії – понад 23 тисячі.

Окрім того, понад 20 тисяч хворих зареєстрували у Франції, а в Індії – понад 18 тисяч нових випадків. Далі у за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Польща і Чехія.

Україна серед країн світу займає 10 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію.

Померли за добу 7 678 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 95 мільйонів осіб. Наразі нараховується майже 22 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 599 178 смертей від COVID-19.

Передісторія: