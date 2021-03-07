Вчені США проти однодозового щеплення вакцинами Pfizer і Moderna
Неділя, 7 березня 2021, 05:34
Американські вчені скептично ставляться до застосування лише однієї дози вакцин Pfizer та Moderna проти COVID-19 замість двох.
Джерело: Видання Reuters, яке цитує директора Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів FDA Пітера Маркса
Пряма мова: "Важливо, щоб ці вакцини використовувались за дозволом FDA, щоб запобігти Covid-19 і пов'язаних з ним госпіталізацій та смертей".
Деталі: Американські вчені наголошують, що вакцина повинна використовуватися за рекомендаціями Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) США.
Додають також, що замало доказів того, що одна доза цих вакцин забезпечує тривалий захист.
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