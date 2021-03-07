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Вчені США проти однодозового щеплення вакцинами Pfizer і Moderna

Неділя, 7 березня 2021, 06:34

Американські вчені скептично ставляться до застосування лише однієї дози вакцин Pfizer та Moderna проти COVID-19 замість двох.

Джерело: Видання Reuters, яке цитує директора Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів FDA Пітера Маркса

Пряма мова: "Важливо, щоб ці вакцини використовувались за дозволом FDA, щоб запобігти Covid-19 і пов'язаних з ним госпіталізацій та смертей".

Деталі: Американські вчені наголошують, що вакцина повинна використовуватися за рекомендаціями Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) США.

Додають також, що замало доказів того, що одна доза цих вакцин забезпечує тривалий захист.

Передісторія:

  • Уряд США в суботу схвалив використання однодозову вакцину від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.
  • Президент Джо Байден заявив, що США матимуть достатньо доз вакцини проти COVID-19 для кожного дорослого американця до кінця травня.

Теми: СШАвакцинаціякоронавірус


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