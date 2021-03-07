У МОЗ відзвітували про хід кампанії з вакцинації проти Covid
Неділя, 7 березня 2021, 09:31
В Україні протягом суботи, 6 березня, ще 1279 людей отримали вакцину проти коронавірусу.
Джерело: МОЗ
Деталі: Від початку кампанії вакцинації щеплено 17037 осіб, усі вони поки отримали 1 дозу препарату з двох необхідних.
За добу найбільше щеплень зробили у Донецькій області (470).
За весь період кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплених у Донецькій області (1 940 щеплень), найменша – у Закарпатській області (314 щеплень).
Кількість людей, що отримали вакцину у регіонах за останню добу:
Нагадаємо: В Україні роблять щеплення виготовленою в Індії вакциною Covishield, що розроблена Оксфордським університетом спільно з британським виробником ліків AstraZeneca.
Українська правда