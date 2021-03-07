У МОЗ відзвітували про хід кампанії з вакцинації проти Covid

В Україні протягом суботи, 6 березня, ще 1279 людей отримали вакцину проти коронавірусу.

Джерело: МОЗ

Деталі: Від початку кампанії вакцинації щеплено 17037 осіб, усі вони поки отримали 1 дозу препарату з двох необхідних.

За добу найбільше щеплень зробили у Донецькій області (470).

За весь період кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплених у Донецькій області (1 940 щеплень), найменша – у Закарпатській області (314 щеплень).

Кількість людей, що отримали вакцину у регіонах за останню добу:

Нагадаємо: В Україні роблять щеплення виготовленою в Індії вакциною Covishield, що розроблена Оксфордським університетом спільно з британським виробником ліків AstraZeneca.