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У Криму продовжують міліти водосховища і висихати річки

Неділя, 7 березня 2021, 10:14
Загірське водосховище, Бахчисарайський район, січень 2021 року

В окупованому Росією Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста, як наслідок - кримчани відчувають все більший дефіцит прісної води.

Джерело: матеріал Крим.Реалії

Деталі: Видання підготувало карти, на яких наочно показані річки півострова, які висохли чи обміліли, а також проблемні водосховища, що більше не забезпечують потреби окупованих територій у прісній воді.

Станом на початок березня близько десятка водосховищ або обміліли, або повністю виснажені.

Перші дійсно серйозні проблеми з водою виникли у Сімферополі і найближчих до нього населених пунктах влітку 2020 року. До окупації Сімферопольський район забезпечувався водою з трьох водосховищ: Аянського, Сімферопольського і Партизанського. Однак рівень води в них ще минулої осені впав до критичних позначок.

 

Через виснаження водоймищ місто, а також Сімферопольський район з вересня отримують воду за графіком - по три години вранці і ввечері.

На аналогічний графік перевели жителів Бахчисараю і Бахчисарайського району. Окупанти визнали повне виснаження Загорського водосховища, яке разом зі Щасливенським багато років забезпечувало водою Ялту і Бахчисарайський район.

Окупаційна влада Ялти розраховували на те, що рясні снігопади в Криму наповнять водосховища декількома мільйонами кубометрів води, але їх надії не виправдалися.

На даний момент запасів Загорського і Щасливенського водосховищ вистачить максимум на три місяці.

Крім того, критично низький обсяг води зберігається в Ізобільненському водосховищі, що живить Алушту.

До "мертвого об'єму" наближаються водні джерела Білогірського району - Балановське і Тайганське водосховища. На даний момент гострий вододефіціт відчувають жителі селища Зуя і села Кримська Роза Білогірського району.

Без стабільного джерела водопостачання залишився і Севастополь. Там з минулого року стрімко міліє Чорноріченське водосховище. А пошук підземних вод для забезпечення міста досі не дав бажаного результату.

Окрім водосховищ, через погодні умови в Криму висихають і річки.

 

На початку березня у Гідрометцентрі окупованого Криму повідомили про поповнення водосховищ, що знаходяться в руслах річок. Серед них були названі Чорноріченське, Білогорське, Сімферопольське, Щасливенське і Партизанське. Проте води, що прибула, виявилося недостатньо для потреб півострова, тому обмежувальні графіки подачі води в кримських вододефіцітних регіонах не послаблятимуть.

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Теми: Кримводаокупація


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