Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Подкаст "Кляті питання"

Наскільки швидко і несправедливо забрали Крим, настільки швидко він повернеться: Севгіль Мусаєва та Алім Алієв про анексію

Федір Попадюк, Севгіль Мусаєва — Субота, 6 березня 2021, 06:36

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercastАБУК. 

27 лютого, 7 років тому, війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивісили над ними російські прапори.

У той день ми побачили, як Росія брешучи всьому світові, почала захоплювати українській півострів. За останні 7 років ми були свідками введення російських Збройних Сил на територію Криму, проведення так званого "референдуму" щодо статусу Автономної республіки Крим, початку перетворення півострову на військову базу та погіршення ситуації з правами людини.  

У цьму епізоді ми говоримо про Крим разом з редакторкою Української правди Севгіль Мусаєвою та заступником генерального директора Українського інституту Алімом Алієвим, які також були співзасновниками громадської ініціативи КримSOS на початку анексії Криму.

Ми обговоримо тимчасову окупацію Криму, причини, які до цього призвели, згадаємо 2014 рік та відчуття нереальності від того що відбувається, обговоримо ті проблеми, які існують зараз у Криму та умови деокупації Криму.

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 
Це моє особисте пекло" Як окупували Крим: новини, які ми (майже) не помітили в лютому 2014-го

Більше епізодів подкасту: 

Реклама:

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Реклама:
Приватизація під час війни: продаж за безцінь чи збереження корупційних схем
6 липня 2023, 18:49 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Валерій Пекар: "Перемога – це мир, кращий за попередній, мир, коли росія більше не загрожує Україні"
5 липня 2023, 18:14 — Аліна Фролова
Крила Кремля. УП знайшла літаки російських еліт, які обходять санкції
4 липня 2023, 15:10 — Михайло Ткач, Федір Попадюк
Їдиш - мова та культура України
3 липня 2023, 18:40 — Костянтин Дорошенко
Як ЄС допомагає знайти порозуміння Сербії та Косово і чому це поки здається недосяжним
1 липня 2023, 18:37 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів