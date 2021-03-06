Наскільки швидко і несправедливо забрали Крим, настільки швидко він повернеться: Севгіль Мусаєва та Алім Алієв про анексію

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27 лютого, 7 років тому, війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивісили над ними російські прапори.

У той день ми побачили, як Росія брешучи всьому світові, почала захоплювати українській півострів. За останні 7 років ми були свідками введення російських Збройних Сил на територію Криму, проведення так званого "референдуму" щодо статусу Автономної республіки Крим, початку перетворення півострову на військову базу та погіршення ситуації з правами людини.

У цьму епізоді ми говоримо про Крим разом з редакторкою Української правди Севгіль Мусаєвою та заступником генерального директора Українського інституту Алімом Алієвим, які також були співзасновниками громадської ініціативи КримSOS на початку анексії Криму.

Ми обговоримо тимчасову окупацію Криму, причини, які до цього призвели, згадаємо 2014 рік та відчуття нереальності від того що відбувається, обговоримо ті проблеми, які існують зараз у Криму та умови деокупації Криму.

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Це моє особисте пекло" Як окупували Крим: новини, які ми (майже) не помітили в лютому 2014-го



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