Окупанти блокують дорожні коридори через пункти пропуску на Донбасі
Неділя, 7 березня 2021, 11:57
Російсько-окупаційні формування на межі з ОРДЛО продовжують блокувати дорожні коридори через КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка".
Джерело: повідомлення Державної прикордонної служби України
Деталі: Про причини блокування роботи вказаних КПВВ загарбники не повідомляють.
Попри це, українські прикордонники несуть службу в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду.
Дослівно: "Через свавілля окупантів пропуск людей здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".
Українська правда