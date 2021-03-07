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Окупанти блокують дорожні коридори через пункти пропуску на Донбасі

Неділя, 7 березня 2021, 12:57

Російсько-окупаційні формування на межі з ОРДЛО продовжують блокувати дорожні коридори через КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка".

Джерело: повідомлення Державної прикордонної служби України

Деталі: Про причини блокування роботи вказаних КПВВ загарбники не повідомляють.

Попри це, українські прикордонники несуть службу в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду.

Дослівно: "Через свавілля окупантів пропуск людей здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".

Українська правда
Теми: окупаціяДонбасОРДЛО


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