Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти блокують дорожні коридори через пункти пропуску на Донбасі

Неділя, 7 березня 2021, 11:57
Окупанти блокують дорожні коридори через пункти пропуску на Донбасі

Російсько-окупаційні формування на межі з ОРДЛО продовжують блокувати дорожні коридори через КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка".

Джерело: повідомлення Державної прикордонної служби України

Деталі: Про причини блокування роботи вказаних КПВВ загарбники не повідомляють.

Попри це, українські прикордонники несуть службу в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду.

Дослівно: "Через свавілля окупантів пропуск людей здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".

Українська правда
Теми: окупаціяДонбасОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
окупація
Росіяни примусово мобілізували близько 60 тисяч чоловіків на окупованій території − ГУР
Окупанти підключають Мілове на Луганщині до російського зв’язку – штаб
У Сватовому відчутний нестерпний трупний запах через тіла окупантів – Генштаб
Останні новини
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
Усі новини...
Реклама: