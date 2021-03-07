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В Абхазії затримали "героя ДНР" з російським паспортом

Неділя, 7 березня 2021, 14:39
В Абхазії затримали героя ДНР з російським паспортом

На окупованій території Грузії місцеве "слідство" висунуло колишньому помічникові очільника "Республіки Абхазія" та бойовику збройного угруповання "ДНР" Ахрі Авідзбі звинувачення у незаконному зберіганні зброї.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Про затримання (яке відбулося 4 березня) свого клієнта журналістам розповів адвокат Авідзби.

Крім Авідзби, були затримані ще 5 осіб, за словами його дружини, це "близькі друзі, які починали з ним ще у 2014 році воювати за "русскій мір" на Донбасі". За незаконне зберігання зброї вказаним особам загрожує до шести років позбавлення волі.

"МВС Абхазії" раніше заявляло, що за місцем проживання Авідзби були знайдені патрони, ручні протитанкові гранатомети, ручні кулемети, автомати російського і іноземного виробництва, пістолети, спецспорядження і радіопередавачі.

Ахра Авідзба і затриманий разом з ним Талех Гасанов
Ахра Авідзба і затриманий разом з ним Талех Гасанов

Передісторія: Авіздба в минулому був командиром батальйону "Пятнашка" в контрольованому Росією угрупованні бойовиків "ДНР", відомий під позивним "Абхаз". Має російське громадянство, як і велика частина жителів невизнаної "Республіки Абхазія".

Бойовики з ОРДЛО за учать у боях проти Збройних сил України присудили Авідзбі звання "герой ДНР".

Ахра Авідзба
Ахра Авідзба на Донбасі
Ахра Авідзба
Ахра Авідзба
Тасс

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОвійнаГрузія
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