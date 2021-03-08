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Коронавірус виявили ще у 5572 українців, 106 заражених померли

Понеділок, 8 березня 2021, 07:39
Коронавірус виявили ще у 5572 українців, 106 заражених померли

Протягом неділі, 7 березня, в Україні виявили 5572 нових випадки коронавірусної хвороби, 106 людей померли.

Джерело: дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова станом на ранок 8 березня

Деталі: Із 5572 нових випадків коронавірусу 123 – це медпрацівники, а 309 – діти.

Також у неділю було госпіталізовано 2136 осіб, здійснено тестувань за добу – 23 227 (зокрема методом ПЛР – 15 115, методом ІФА – 2 011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 101).

Одужало 1734 людини.

Враховуючи 106 смертей, зафіксованих 7 березня, в Україні з початку пандемії вже 27128 летальних випадків від Covid-19.

Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях".

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 6 березня в країні було виявлено 7167 випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 103 українців.

Українська правда

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Теми: коронавірусепідемія
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