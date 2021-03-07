В Україні більше 7 тисяч нових заражень Covid, 103 людини померли

Протягом суботи, 6 березня, в країні виявили ще 7167 випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 103 українців.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед 7167 хворих 466 дітей та 172 медпрацівники.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3956 осіб, летальних випадків – 103, одужало – 2147 осіб.

Протягом суботи було здійснено 46 304 тестувань (зокрема методом ПЛР – 24 868, методом ІФА – 3 927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 509).

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 1 401 228 осіб, одужало – 1 196 520 осіб, летальних випадків – 27 022.

Пряма мова: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях".

Нагадаємо:

За минулу добу у світі діагностували майже 405 тисяч нових випадків Covid, найбільше хворих виявили у Бразилії, США та Італії. Україна серед країн світу займає 10 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію.

5 березня в Україні було виявлено 9144 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 3309 осіб, померло 156 хворих, одужала 3 351 особа.

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