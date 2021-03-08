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У Кореї оприлюднили дані розслідування 8 смертей після Covid-вакцинації

Понеділок, 8 березня 2021, 10:42

У понеділок у Південній Кореї оприлюднили попередні результати розслідування 8 летальних випадків, які були зафіксовані через деякий час після щеплення людей препаратом від AstraZeneca – зв'язку між вакцинацією й смертями не знайшли.

Джерело: Reuters

Пряма мова директора Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань Чон Ин-Кена: "Ми попередньо дійшли висновку, що важко встановити будь-який зв'язок між побічними реакціями після вакцинації та смертю".

Деталі: Південна Корея розпочала вакцинацію мешканців та працівників будинків для літніх людей та інших осіб з груп ризику в кінці лютого, тоді майже 317 тисяч осіб отримали перші дози вакцини.

Після кількох летальних випадків серед вакцинованих людей представники системи охорони здоров'я країни провели перевірки. Зокрема, медики розслідували смерть восьми осіб із супутніми захворюваннями, які мали побічні реакції після отримання Covid-вакцини виробництва AstraZeneca.

Під час дослідження інцидентів не знайшлося доказів того, що щеплення відіграли будь-яку роль у настанні смерті хворих.

Нагадаємо: Австрійська влада призупинила щеплення партією вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca в якості запобіжного заходу при розслідуванні смерті однієї людини і хвороби іншої після щеплень.

Теми: вакцинаціяПівденна Кореямедицина


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