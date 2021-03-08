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Вихідний на 8 березня виглядає нелогічно – Інститут нацпам'яті

Понеділок, 8 березня 2021, 18:02
Громадське радіо

Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що вихідний день в Україні на свято 8 березня виглядає нелогічним.

Джерело: Дробович в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Позиція Інституту така: якщо це був день, в тому числі, боротьби за трудові права жінок, то вихідний день у день перемоги трудових прав жінок виглядає дуже нелогічно. Тому це не обов'язково має бути вихідний день".

Деталі: Глава УІНП розповів, що в Україні завершується робота над законопроєктом про свята і пам'ятні дати, і під час громадського обговорення всі зможуть висловитися, чи хочуть вони неробочий день. Однак, на його думку, українці підтримають вихідний день, тому що "люблять вихідні".

У той же час, Дробович вважає, що скасування вихідного на свято 8 березня – "не настільки принципова тема, як те, якими смислами його наповнювати".

"Питання, чи сповідувати традиції радянської людини – "весна, краса"?.. Ні, це не сприймає багато людей, до речі, не сприймають і люди старшого віку цю радянщину".

Теми: святкуваннягендер


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