Російські війська на Донбасі продовжують обстріли українських позицій – ООС

8 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Росії дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Зокрема, поблизу населеного пункту Луганське, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", загарбники за допомогою ручного протитанкового гранатомета здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї та селища Піски окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поруч населеного пункту Опитне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та автоматичного станкового гранатомета, а у передмісті Золоте-4 – ще й зі стрілецької зброї.

До того ж, в районі селища Лебединське противник обстрілював наші позиції зі станкового протитанкового гранатомета.

На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає".

Деталі: Від початку поточної доби на Донбасі вже зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. На провокаційні дії противника українські воїни реагували вогнем у відповідь.