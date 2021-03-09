8 березня в Україні COVID виявили у 3 261 людини, на Вінниччині найбільше

За святковий день 8 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили 3 261 людині, госпіталізували 1 837 осіб, померли 76 хворих, одужали 975 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та в м.Київ (201).

Зокрема, захворіли 160 дітей та 54 медпрацівники.

Тестувань за останній із трьох поспіль вихідний зробили 18 207: методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432.

Із березня ПЛР-тестувань провели вже 7 154 442.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 410 061 особи, з них одужали 1 199 229 осіб, померли 27 204 хворих.

Нагадаємо: За кількістю нових випадків COVID-19 зараз Україна на 3-му місці в Європі й на 11-му місці у світі.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні