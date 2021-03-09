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Україна третя в Європі за кількістю нових випадків COVID

Вівторок, 9 березня 2021, 00:40
worldometers.info

Минулої доби в країнах Європи зареєстрували близько 100 тисяч заражень COVID-19.

Джерело: сайт Worldometers

Деталі: У світі за останню добу підтверджено 267 301 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 92 646 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

 
Світові "лідери" за добовим приростом хворих на COVID
worldometers.info

У Європі лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Польща і Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 11-му місці.

Наразі всього в світі діагностовано 116 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 91 мільйон хворих вже вилікувалися. Підтверджено 2 579 607 смертей від COVID-19.

 
У Європі смертей від коронавірусу більше, ніж у США

Продовжують боротися з хворобою понад 21 мільйон людей.

Важливо знати: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалась третя хвиля епідемії COVID-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Тим часом в Україні виявили два випадки "британського" штаму COVID-19 – у двох жителів Івано-Франківська. 

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший. 

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

Теми: коронавірус


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