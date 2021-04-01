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У Кличка передумали і на 7 вулицях дозволили "ганяти" до 80 км/год

Четвер, 1 квітня 2021, 11:40
Проспект Шухевича. Фото wikipedia.org

Міська влада Києва дозволила підвищення швидкості руху до 80 км/год на 7 вулицях столиці.

Джерело: сайт Київської міської адміністрації

Дослівно: "Із 1 квітня до 1 листопада на семи столичних вулицях дозволено підвищення швидкості руху до 80 км/год".

Деталі: Мова йде про:

  • проспект Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака),
  • вулицю Набережно-Рибальську (від Гаванського мосту до вул. Електриків),
  • Наддніпрянське шосе,
  • Набережне шосе (від Поштовою площі до Наддніпрянського шосе),
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного),
  • вулицю Саперно-Слобідську (від вул. М. Грінченко до Північного мосту),
  • проспект М. Бажана (від Південного мосту до Харківської площі).

За словами першого заступника мера Миколи Поворозника, таке рішення прийняли з огляду суспільний резонанс, який викликало обмеження швидкісного режиму на низці столичних вулиць.

Він також додав, що спільні робочі групи фахівців Центру організації дорожнього руху, поліції та інших зацікавлених осіб проведуть обстеження та аналіз швидкісного режиму з урахуванням містобудівної ситуації, яка "суттєво змінилася з моменту прийняття рішення Київрадою у жовтні 2018 року".

Що було раніше: 31 березня сайт КМДА повідомив, що влада столиці вирішила не дозволяти на 17 вулицях міста сезонне підвищення швидкості руху з 50 до 80 км/год із 1 квітня.

Українська правда
Теми: Київдороги


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