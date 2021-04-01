Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ОВК № 87 оточили спецпризначенці. В СБУ пояснюють "загрозою дестабілізації"

Четвер, 1 квітня 2021, 13:25

Приміщення окружної виборчої комісії № 87 у Надвірній на Франківщині оточили спецпризначенці.

Джерело: рух "Чесно", пресслужба СБУ в коментарі УП

Деталі: Спостерігачі громадського руху зафіксували, що близько 6 ранку спецпризначенці зайшли у приміщення. Всіх, хто не має відношення до виборчого процесу, вивели з Будинку культури. Залишилися лише члени ДВК. У цей час членів ОВК не було.

Дослівно Чесно: "Нагадуємо, засідання, за законом, безперервне, але члени ОВК його перервали. Близько 11:00 ми зафіксували, що приміщення ОВК оточили спецпризначенці.

Окрім цього, будівлю оточили автівками. Члени ОВК прийшли в 11:30 і розпочали роботу.

Дехто з членів ОВК повідомив руху "Чесно", що в приміщенні були мішки з документацією, яку здали члени ДВК і залишали на ніч в приміщенні Будинку культури. Сьогодні, за словами членів ОВК, положення мішків змінилося".

UPD: Водночас у пресцентрі СБУ "Українській правді" події в Надвірній пояснили "заходами для недопущення спроб дестабілізації обстановки, порушення громадського спокою та вчинення правопорушень в  ході проміжних виборів до Верховної Ради".

Дослівно СБУ: "Впродовж останньої доби до правоохоронних органів надійшло 4 повідомлення про замінування та 3 повідомлення про захоплення заручників на об'єктах 87 ОВО.

Усі ці повідомлення були перевірені та виявилися неправдивими. За  фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу життю і безпеці громадян буде відкрито кримінальне провадження.

Такі події свідчать про можливі спроби дестабілізувати ситуацію навколо виборів на 87 ОВО. У зв'язку з цим, СБУ прийнято рішення разом з органами Національної поліції взяти під охорону об'єкти 87 ОВО".

Що передувало: В ніч на 31 березня до Надвірної, де наразі за підрахунком голосів за перше місце конкурують кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк та кандидат зі сфери впливу Коломойського ексдиректору туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко, вирушив "десант" нардепів-"слуг". Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко в ніч на 1 квітня зчинив цілу бучу: чіплявся до журналістів і до Шевченка, домігся його видалення з окружкому. 

Теми: вибориІвано-Франківська областьСБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Війська США прийшли в повну боєготовність через події на Донбасі – ЗМІ

Наявність перепусток у столичне метро перевірятиме поліція

У Польщі новий рекорд заражень коронавірусом та знову понад 600 померлих

фото, оновленоОВК № 87 оточили спецпризначенці. В СБУ пояснюють "загрозою дестабілізації"

Голова Верховного суду задекларувала викрадені в неї десятки тисяч доларів і євро

COVID-19: лише одна область в Україні залишається "жовтою"

Усі новини...
вибори
Довибори: пораховано 75% протоколів, Вірастюк все ще попереду
“Слуга народу” Тищенко зчинив бучу на 87 окрузі, де балотується Вірастюк
Другу добу заблокована робота комісії на окрузі Вірастюка і Кошулинського – ЦВК
Останні новини
15:28
У опорних лікарнях Харківщини лишилось 30 ліжок із киснем
15:26
УПЦ МП принесе в Офіс Зеленського звернення про скасування перейменування церкви
15:14
1 квітняЮщенко зводив Байдена у пивний паб. Пили "Кока-Колу"
14:59
Держава докапіталізує "Експортно-кредитне агентство" на 1,8 мільярда
14:56
Війська США прийшли в повну боєготовність через події на Донбасі – ЗМІ
14:52
НАЗК відновило фінансування "Слуги народу"
14:34
Познера, якого змусили поїхати з Тбілісі, оштрафували на $500 за порушення карантину
14:26
Швеція визнала, що не встигає вакцинувати усіх дорослих до кінця червня
14:21
Бюджетним установам дозволили купувати електроенергію без тендерів
14:16
Сайт КС запрацював, але ще з перебоями
Усі новини...