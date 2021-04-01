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ОВК № 87 оточили спецпризначенці. В СБУ пояснюють "загрозою дестабілізації"

Четвер, 1 квітня 2021, 13:25
ОВК № 87 оточили спецпризначенці. В СБУ пояснюють загрозою дестабілізації

Приміщення окружної виборчої комісії № 87 у Надвірній на Франківщині оточили спецпризначенці.

Джерело: рух "Чесно", пресслужба СБУ в коментарі УП

Деталі: Спостерігачі громадського руху зафіксували, що близько 6 ранку спецпризначенці зайшли у приміщення. Всіх, хто не має відношення до виборчого процесу, вивели з Будинку культури. Залишилися лише члени ДВК. У цей час членів ОВК не було.

Дослівно Чесно: "Нагадуємо, засідання, за законом, безперервне, але члени ОВК його перервали. Близько 11:00 ми зафіксували, що приміщення ОВК оточили спецпризначенці.

Окрім цього, будівлю оточили автівками. Члени ОВК прийшли в 11:30 і розпочали роботу.

Дехто з членів ОВК повідомив руху "Чесно", що в приміщенні були мішки з документацією, яку здали члени ДВК і залишали на ніч в приміщенні Будинку культури. Сьогодні, за словами членів ОВК, положення мішків змінилося".

UPD: Водночас у пресцентрі СБУ "Українській правді" події в Надвірній пояснили "заходами для недопущення спроб дестабілізації обстановки, порушення громадського спокою та вчинення правопорушень в  ході проміжних виборів до Верховної Ради".

Дослівно СБУ: "Впродовж останньої доби до правоохоронних органів надійшло 4 повідомлення про замінування та 3 повідомлення про захоплення заручників на об'єктах 87 ОВО.

Усі ці повідомлення були перевірені та виявилися неправдивими. За  фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу життю і безпеці громадян буде відкрито кримінальне провадження.

Такі події свідчать про можливі спроби дестабілізувати ситуацію навколо виборів на 87 ОВО. У зв'язку з цим, СБУ прийнято рішення разом з органами Національної поліції взяти під охорону об'єкти 87 ОВО".

Що передувало: В ніч на 31 березня до Надвірної, де наразі за підрахунком голосів за перше місце конкурують кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк та кандидат зі сфери впливу Коломойського ексдиректору туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко, вирушив "десант" нардепів-"слуг". Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко в ніч на 1 квітня зчинив цілу бучу: чіплявся до журналістів і до Шевченка, домігся його видалення з окружкому. 

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориІвано-Франківська областьСБУ
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