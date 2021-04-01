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“Слуга народу” Тищенко зчинив бучу на 87 окрузі, де балотується Вірастюк

Четвер, 1 квітня 2021, 09:12
“Слуга народу” Тищенко зчинив бучу на 87 окрузі, де балотується Вірастюк
"Чесно"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який приїхав із групою нардепів на 87-й округ, чіплявся до журналістів і до кандидата в нардепи від "За майбутнє" Олександра Шевченка, домігся його видалення з окружкому. 

Джерело: пост руху "Чесно" у Facebook  

Дослівно: "День 5-й. 1  квітня, але чомусь не смішно. Героєм цієї ночі на Франківщині став нардеп Микола Тищенко. Це очільник десантної групи "Слуги народу", яку відправили для зриву підрахунку голосів на ОВК №87. І він поки успішно справляється з цією ганебною місією. Те, що він робив вночі на засіданні виборчої комісії, заслуговує окремої уваги журналістів і суспільства".

Деталі: За даними спостерігачів "Чесно", спершу Тищенко плутав Прикарпаття з Закарпаттям, а потім "вирішив, що він має право: вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї", хоча це незаконно.

"Тищенко кричав, що він – народний депутат. Звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна", – заявляють у "Чесно". 

"Шевченка вирішили вилучити з дільниці, хоча він не реагував на провокації Тищенка, які, ймовірно, були розраховані на те, щоб вивести кандидата з себе і його таки вилучили… На відміну від Тищенка, Шевченко – суб'єкт виборчого процесу і має право перебувати на ОВК і контролювати процес підрахунку голосів", – додали у русі.

 

Окружна виборча комісія має поновити роботу об 11:00 і засідати без перерви.

Передісторія:

  • 25 березня президент Володимир Зеленський, під час виборчої кампанії у 87 окрузі, запрошував Василя Вірастюка на нараду щодо перебігу вакцинації проти COVID-19 та готовності медичної системи Івано-Франківщини до боротьби з епідемією.
  • 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
  • Кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів. Комісія обрала нових голову і трьох членів.
  • 30 березня народні депутати "Слуги народу" вирушили на Івано-Франківщину з'ясувати ситуацію з підрахунком голосів у 87 окрузі, бо робота окружкому була призупинена нібито через зникнення одного голови комісії і зволікання нового.
  • 31 березня "Слузі народу" повідомили, що на 14-ти виборчих дільницях округу №87 проведуть перерахунок голосів. За результатом обробки 70,94% протоколів, лідери такі: кандидат "Слуги народу" Василь Вірастюк (31,09%), Олександр Шевченко із "За майбутнє" (28,99%), представник "Свободи" Руслан Кошулинський (28,87%).
  • Кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський вимагав визнати вибори недійсними і оголосити перевибори. Кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк теж заявив про фальсифікації та вкидування з боку своїх опонентів.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориВерховна РадаСлуга народуІвано-Франківська область
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