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Війська США прийшли в повну боєготовність через події на Донбасі – ЗМІ

Четвер, 1 квітня 2021, 14:56
Війська США прийшли в повну боєготовність через події на Донбасі – ЗМІ

Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.

Джерело: Politico і New York Times з посиланням на американських військових чиновників, Liga.net

Дослівно: "Пентагон насторожило те, як Росія на цьому тижні активізує свою діяльність у Східній Європі та Арктиці, кидаючи новий виклик молодій адміністрації Байдена".

Деталі: Зокрема, відповідальний за оборону США генерал Глен Ван Херк відзначає сплеск російської агресії і вказує на прагнення Москви "відновити свій вплив на світовій арені".

Крім того, як повідомляється, минулого тижня Європейське командування американської армії у відповідь на розгортання додаткових російських військ підвищило рівень спостереження з "можливої ​​кризи" до "потенційного неминучої кризи" - найвищого рівня.

При цьому деякі офіційні особи вважають, що Росія в основному брязкає зброєю і насправді не має наміру йти у бій. Інші ж, навпаки, вважають, що плани Путіна туманні й операція, нібито спрямована на перевірку нового американського президента, може швидко перерости "у щось більш зловісне".

Передісторія: 26 березня на Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.

За інформацією головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака, останнім часом під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАДонбасРосіяармія
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