Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія стягує війська до кордону з Україною – Хомчак

Вівторок, 30 березня 2021, 14:16
Росія стягує війська до кордону з Україною – Хомчак

Останнім часом під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.

Джерело: головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді у вівторок

Деталі: За його словами, станом на 30 березня вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп противника.

Українське командування очікує, що незабаром біля українського кордону і в Криму Росія збере ще "до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами та засобами поблизу з державним кордоном України створює загрозу воєнній безпеці держави".

 

Хомчак розповів також, що з моменту окупації Криму у 2014 році Росія збільшила свою військову присутність на півострові до 32,7 тис. військових.

Зокрема, в середині березня 2021 року на кримському полігоні "Опук" російська армія відпрацьовувала висадку повітряного і морського десанту за участі двох батальйонів й артилерії. Після навчань військові підрозділи залишились в районі полігону. До них приєднались ще 5 батальйонів.

 

За даними ЗСУ, на окупованому Донбасі розгорнуті 14 полків російської армії у складі 28 тисяч військових. Ними керують кадрові офіцери РФ. Ці полки діють за підтримки російських регулярних військ.

На сході України перебуває також апарат військових радників та інструкторів у складі 2 тисяч осіб. Вони готують розвідників.

У  Ростовській області Росії додатково утримуються до 12 батальйонних тактичних груп з терміном готовності 1-2 доби, що дає можливість швидко реагувати на можливі дії української армії.

Головнокомандувач зазначив, що пріоритетне завдання російських військ на Донбасі – підтримання бойової готовності шляхом постійних тренувань і накопичення матеріальних запасів.

З початку року на окуповані території Донецької і Луганської областей з Росії завезли близько 19 тис. тонн пального, 335 тонн боєприпасів, 35 автомобілів, 3 танки, реактивні систем залпового вогню і спецтехніка.

За словами Хомчака, війська РФ постійно провокують українських бійців, ведучі вогонь з населених пунктів, об'єктів критичної інфраструктури, культурних та релігійних об'єктів.

Передісторія: 

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяарміяУкраїнаДонбасКрим
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Росія
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
Останні новини
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
Усі новини...