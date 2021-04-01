Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров: Конфронтація між Росією і Заходом досягла дна, виникає ризик

Четвер, 1 квітня 2021, 16:04
Лавров: Конфронтація між Росією і Заходом досягла дна, виникає ризик

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "конфронтація між Заходом і Росією досягла дна", і тут виникають певні ризики.

Джерело: заява Лаврова на російському центральному телебаченні, яку передає "РИА Новости"

Пряма мова: "З одного боку, конфронтація досягла дна. З іншого боку, в глибині душі є надія, що все люди дорослі і розуміють ризики, які пов'язані з нагнітанням подальшої напруженості".

Деталі: Лавров звинуватив "західних колег" в тому, що нібито вони ввели в дипломатичний і міжнародний ужиток слово "війна", а точніше "гібридна війна, розв'язана Росією".

"Дуже популярний зараз опис того, що Захід сприймає як головну подію міжнародного життя. Я все-таки вважаю, що розсудливість візьме гору", - прокоментував він.

Передісторія: Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як Росія почала стягувати війська до кордону з Україною, а окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЗахідЛавров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Росія
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Останні новини
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
Усі новини...
Реклама: