Лавров: Конфронтація між Росією і Заходом досягла дна, виникає ризик

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "конфронтація між Заходом і Росією досягла дна", і тут виникають певні ризики.

Джерело: заява Лаврова на російському центральному телебаченні, яку передає "РИА Новости"

Пряма мова: "З одного боку, конфронтація досягла дна. З іншого боку, в глибині душі є надія, що все люди дорослі і розуміють ризики, які пов'язані з нагнітанням подальшої напруженості".

Деталі: Лавров звинуватив "західних колег" в тому, що нібито вони ввели в дипломатичний і міжнародний ужиток слово "війна", а точніше "гібридна війна, розв'язана Росією".

"Дуже популярний зараз опис того, що Захід сприймає як головну подію міжнародного життя. Я все-таки вважаю, що розсудливість візьме гору", - прокоментував він.

Передісторія: Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як Росія почала стягувати війська до кордону з Україною, а окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових.