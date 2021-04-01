Після двотижневої перерви 2 квітня РНБО знову засідатиме – джерела

Рада національної безпеки та оборони проведе засідання 2 квітня.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП, обізнані відносно питання підготовки засідання

Деталі: Незалежні одне від одного джерела підтвердили "Українській правді", що цієї п’ятниці у другій половині дня відбудеться засідання РНБО.

Станом на зараз, час і порядок денний ще визначаються.

Що передувало: У п’ятницю 26 березня Рада національної безпеки та оборони не засідала.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголошував, що засідання РНБО збирають раз або два рази на місяць, коли є потреба обговорити нагальні питання. У плановому режимі, п’ятниця – день Ради нацбезпеки і оборони. Рада засідала 19 і 11 березня, на них запроваджувались санкції. Данілов також просив журналістів "не робити кіч із засідань РНБО".