Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після двотижневої перерви 2 квітня РНБО знову засідатиме – джерела

Четвер, 1 квітня 2021, 16:25
Після двотижневої перерви 2 квітня РНБО знову засідатиме – джерела

Рада національної безпеки та оборони проведе засідання 2 квітня.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП, обізнані відносно питання підготовки засідання

Деталі: Незалежні одне від одного джерела підтвердили "Українській правді", що цієї п’ятниці у другій половині дня відбудеться засідання РНБО.

Станом на зараз, час і порядок денний ще визначаються.

Що передувало: У п’ятницю 26 березня Рада національної безпеки та оборони не засідала.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголошував, що засідання РНБО збирають  раз або два рази на місяць, коли є потреба обговорити нагальні питання. У плановому режимі, п’ятниця – день Ради нацбезпеки і оборони. Рада засідала 19 і 11 березня, на них запроваджувались санкції. Данілов також просив журналістів "не робити кіч із засідань РНБО".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: РНБО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
РНБО
Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Останні новини
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
Усі новини...
Реклама: