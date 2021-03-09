Данілов назвав дату нового засідання РНБО і попросив журналістів не робити кіч
У п'ятницю 12 березня пройде чергове засідання Ради національної безпеки та оборони.
Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм"
Пряма мова: "Минулого тижня ми з президентом погодили ті питання, які будуть розглядатися цієї п’ятниці на засіданні. Я хочу, аби ви не робили якийсь кіч, я перепрошую, із засідань РНБО. У нас в плановому режимі, п’ятниця – це день Ради нацбезпеки і оборони, і ми раз або два рази на місяць за необхідності збираємо засідання і проговорюємо питання, важливі для країни".
Деталі: Данілов зазначив, що президент, як голова РНБО, формує порядок денний, апарат Ради допомагає із документальним супроводом, до РНБО входять 20 осіб, і в залежності від того, як вони голосують, приймаються ті чи інші рішення.
Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука
Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
- 19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, причиною назвали фінансування тероризму.
- Голова української делегації у Тристоронній контактній групі перший президент України Леонід Кравчук вважає, що ускладнення військової ситуації на Донбасі останнім часом - це реакція Росії на активізацію дій України у відстоюванні своїх позицій.