Данілов назвав дату нового засідання РНБО і попросив журналістів не робити кіч

У п'ятницю 12 березня пройде чергове засідання Ради національної безпеки та оборони.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм"

Пряма мова: "Минулого тижня ми з президентом погодили ті питання, які будуть розглядатися цієї п’ятниці на засіданні. Я хочу, аби ви не робили якийсь кіч, я перепрошую, із засідань РНБО. У нас в плановому режимі, п’ятниця – це день Ради нацбезпеки і оборони, і ми раз або два рази на місяць за необхідності збираємо засідання і проговорюємо питання, важливі для країни".

Деталі: Данілов зазначив, що президент, як голова РНБО, формує порядок денний, апарат Ради допомагає із документальним супроводом, до РНБО входять 20 осіб, і в залежності від того, як вони голосують, приймаються ті чи інші рішення.

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