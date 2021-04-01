Карантин в столиці можуть продовжити і після 16 квітня – КМДА

Карантинні обмеження в столиці можуть продовжити і після 16 квітня, якщо ситуація із захворюваністю не буде покращуватись.

Джерело: заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в ефірі Громадського радіо

Пряма мова: "Локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже ми не можемо спрогнозувати якою буде ситуація із захворюваністю, але сподіваємося, що ці три тижні карантину по 16 квітня вже почнуть давати результати, і ми матимемо позитивну динаміку у середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності й зможемо розглядати варіант послаблення обмежень".

Деталі: Заступник голови КМДА додав, що міська влада розуміє, який негативний вплив на економіку завдає карантин. Проте ситуація в лікарнях дуже складна.

"Подібні рішення – щодо посилення карантину – зараз приймаються на рівні багатьох країн, аби знизити кількість захворювань та навантаженість на медичну систему", – сказав заступник голови КМДА.

Що передувало: З 5 квітня у столиці не будуть працювати школи та дитячі садочки, а в громадському транспорті необхідно буде використовувати спеціальні перепустки.