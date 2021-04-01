Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Карантин в столиці можуть продовжити і після 16 квітня – КМДА

Четвер, 1 квітня 2021, 16:27

Карантинні обмеження в столиці можуть продовжити і після 16 квітня, якщо ситуація із захворюваністю не буде покращуватись.

Джерело: заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в ефірі Громадського радіо

Пряма мова: "Локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже ми не можемо спрогнозувати якою буде ситуація із захворюваністю, але сподіваємося, що ці три тижні карантину по 16 квітня вже почнуть давати результати, і ми матимемо позитивну динаміку у середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності й зможемо розглядати варіант послаблення обмежень".

Деталі: Заступник голови КМДА додав, що міська влада розуміє, який негативний вплив на економіку завдає карантин. Проте ситуація в лікарнях дуже складна. 

"Подібні рішення – щодо посилення карантину – зараз приймаються на рівні багатьох країн, аби знизити кількість захворювань та навантаженість на медичну систему", – сказав заступник голови КМДА.

Що передувало: З 5 квітня у столиці не будуть працювати школи та дитячі садочки, а в громадському транспорті необхідно буде використовувати спеціальні перепустки

Ольга Гетьманець, УП
Теми: карантинКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України – розвідка

фото В районі ООС провели навчання танкових резервів

Карантин в столиці можуть продовжити і після 16 квітня – КМДА

Після двотижневої перерви 2 квітня РНБО знову засідатиме – джерела

Лавров: Конфронтація між Росією і Заходом досягла дна, виникає ризик

Війська США прийшли в повну боєготовність через події на Донбасі – ЗМІ

Усі новини...
карантин
Наявність перепусток у столичне метро перевірятиме поліція
"Укрзалізниця" продовжить возити киян, поки не заборонить спецкомісія
Посольство роз'яснило порядок в'їзду українців до Хорватії
Останні новини
17:17
У Кремлі заявили, що мають право переміщувати війська у межах країни
17:15
У голосовому помічнику Siri більше не буде жіночого голосу за замовчуванням
17:14
Баканов задекларував 1,4 млн зарплати за рік і 5,5 млн збережень
17:09
Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України – розвідка
17:01
Тихановська: Крим – український, готова повторити це в Києві
16:43
Викладачка львівського вишу потрапила у гомофобний скандал
16:42
НБУ дозволив Dragon Capital купити "Юнекс банк" Новинського
16:32
фото В районі ООС провели навчання танкових резервів
16:27
Карантин в столиці можуть продовжити і після 16 квітня – КМДА
16:25
Після двотижневої перерви 2 квітня РНБО знову засідатиме – джерела
Усі новини...