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Карантин в столиці можуть продовжити і після 16 квітня – КМДА

Четвер, 1 квітня 2021, 16:27
Карантин в столиці можуть продовжити і після 16 квітня – КМДА

Карантинні обмеження в столиці можуть продовжити і після 16 квітня, якщо ситуація із захворюваністю не буде покращуватись.

Джерело: заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в ефірі Громадського радіо

Пряма мова: "Локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже ми не можемо спрогнозувати якою буде ситуація із захворюваністю, але сподіваємося, що ці три тижні карантину по 16 квітня вже почнуть давати результати, і ми матимемо позитивну динаміку у середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності й зможемо розглядати варіант послаблення обмежень".

Деталі: Заступник голови КМДА додав, що міська влада розуміє, який негативний вплив на економіку завдає карантин. Проте ситуація в лікарнях дуже складна. 

"Подібні рішення – щодо посилення карантину – зараз приймаються на рівні багатьох країн, аби знизити кількість захворювань та навантаженість на медичну систему", – сказав заступник голови КМДА.

Що передувало: З 5 квітня у столиці не будуть працювати школи та дитячі садочки, а в громадському транспорті необхідно буде використовувати спеціальні перепустки

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинКиїв
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