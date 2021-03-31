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Київ продовжує та посилює карантин: в транспорт лише за перепусткою

Середа, 31 березня 2021, 15:32
Київ продовжує та посилює карантин: в транспорт лише за перепусткою
Фото: Ельдар Сарахман, УП

З 5 квітня у столиці не будуть працювати школи та дитячі садочки, а в громадському транспорті необхідно буде використовувати спеціальні перепустки. 

Джерело: заява міського голови Віталія Кличка 

Пряма мова: "​​Київ запроваджує більш суворі обмеження. В нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня! 

З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки.

Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури".

Деталі: Керівники установ мають відправити співробітників на дистанційну роботу або надати відпустки. 

Заклади громадського харчування будуть працювати працювати тільки на винос чи доставку. Також з 1 квітня припиняється робота продуктових ярмарків. 

Обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.

Нагадаємо:

  • За добу 30 березня у столиці лабораторно підтвердили 1100 нових випадків захворювання на коронавірус, 35 людей померли. Станом на 31 березня у столиці вже 162 291 підтверджений випадок коронавірусу, померли 3 405 хворих.
  • У столиці працює 71 пункт, де можна зробити тест на коронавірус. За направленням лікаря цей аналіз безкоштовний.
  • 19 березня Київ опинився у "червоній" зоні. В місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але громадський транспорт, школи та дитячі садочки все ще працювали. 

Українська правда

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Теми: карантинКиїв
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