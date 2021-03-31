Київ продовжує та посилює карантин: в транспорт лише за перепусткою

З 5 квітня у столиці не будуть працювати школи та дитячі садочки, а в громадському транспорті необхідно буде використовувати спеціальні перепустки.

Джерело: заява міського голови Віталія Кличка

Пряма мова: "​​Київ запроваджує більш суворі обмеження. В нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня!

З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки.

Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури".

Деталі: Керівники установ мають відправити співробітників на дистанційну роботу або надати відпустки.

Заклади громадського харчування будуть працювати працювати тільки на винос чи доставку. Також з 1 квітня припиняється робота продуктових ярмарків.

Обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.

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