Київ продовжує та посилює карантин: в транспорт лише за перепусткою
З 5 квітня у столиці не будуть працювати школи та дитячі садочки, а в громадському транспорті необхідно буде використовувати спеціальні перепустки.
Джерело: заява міського голови Віталія Кличка
Пряма мова: "Київ запроваджує більш суворі обмеження. В нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня!
З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки.
Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури".
Деталі: Керівники установ мають відправити співробітників на дистанційну роботу або надати відпустки.
Заклади громадського харчування будуть працювати працювати тільки на винос чи доставку. Також з 1 квітня припиняється робота продуктових ярмарків.
Обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.
Нагадаємо:
- За добу 30 березня у столиці лабораторно підтвердили 1100 нових випадків захворювання на коронавірус, 35 людей померли. Станом на 31 березня у столиці вже 162 291 підтверджений випадок коронавірусу, померли 3 405 хворих.
- У столиці працює 71 пункт, де можна зробити тест на коронавірус. За направленням лікаря цей аналіз безкоштовний.
- 19 березня Київ опинився у "червоній" зоні. В місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але громадський транспорт, школи та дитячі садочки все ще працювали.