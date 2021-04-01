Новий обстріл біля Шумів: окупанти поранили бійця

У передмісті селища Шуми, що на Донеччині, бойовики знову обстріляли українських військових з автоматичних гранатометів. Один боєць Об'єднаних сил отримав поранення.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Захисника доправили до лікувального закладу, де йому надають медичну допомогу. Стан пораненого – задовільний.

Усього протягом поточної доби, 1 квітня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Зокрема, неподалік Старогнатівки та Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарського, Луганського та Золотого-4 загарбники обстрілювали наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Передісторія: 26 березня через обстріл з боку окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.