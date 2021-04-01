Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новий обстріл біля Шумів: окупанти поранили бійця

Четвер, 1 квітня 2021, 18:25

У передмісті селища Шуми, що на Донеччині, бойовики знову обстріляли українських військових з автоматичних гранатометів. Один боєць Об'єднаних сил отримав поранення.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Захисника доправили до лікувального закладу, де йому надають медичну допомогу. Стан пораненого – задовільний.

Усього протягом поточної доби, 1 квітня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Зокрема, неподалік Старогнатівки та Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарського, Луганського та Золотого-4 загарбники обстрілювали наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Передісторія: 26 березня через обстріл з боку окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.

Українська правда
Теми: Донбасвійнанадзвичайна подія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новий обстріл біля Шумів: окупанти поранили бійця

Зеленський: Ми не зупиняємось і домовляємось про перемир’я

Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України – розвідка

фото В районі ООС провели навчання танкових резервів

Карантин в столиці можуть продовжити і після 16 квітня – КМДА

Після двотижневої перерви 2 квітня РНБО знову засідатиме – джерела

Усі новини...
Донбас
Зеленський: Ми не зупиняємось і домовляємось про перемир’я
У Кремлі заявили, що мають право переміщувати війська у межах країни
Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України – розвідка
Останні новини
19:08
ЄС засудив незаконний призов Росії в Криму
19:03
1 квітняПутіна покатають Україною
18:58
Держбюджет за перший квартал перевиконали на 5,7%
18:56
У Київраді пояснили, як скористатись транспортом у локдаун
18:54
На 87-му лишилось порахувати 10%: розрив між Вірастюком і Шевченком менше тисячі
18:41
Культурні діячі вимагають від Зеленського захистити нові українські культурні інституції
18:32
Тихановська чекає від України більшого тиску на Лукашенка
18:25
Новий обстріл біля Шумів: окупанти поранили бійця
18:18
Стрілянина в Броварах: судитимуть 15 учасників
18:10
До 16 квітня у Києві заборонені планові госпіталізації
Усі новини...