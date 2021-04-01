Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новий обстріл біля Шумів: окупанти поранили бійця

Четвер, 1 квітня 2021, 18:25
Новий обстріл біля Шумів: окупанти поранили бійця

У передмісті селища Шуми, що на Донеччині, бойовики знову обстріляли українських військових з автоматичних гранатометів. Один боєць Об'єднаних сил отримав поранення.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Захисника доправили до лікувального закладу, де йому надають медичну допомогу. Стан пораненого – задовільний.

Усього протягом поточної доби, 1 квітня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Зокрема, неподалік Старогнатівки та Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарського, Луганського та Золотого-4 загарбники обстрілювали наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Передісторія: 26 березня через обстріл з боку окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.

Українська правда
Теми: Донбасвійнанадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Донбас
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
Останні новини
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
Усі новини...
Реклама: