На Донбасі загострення: загинули 4 військових
На Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.
Джерело: пресслужба ООС, журналісти Юрій Бутусов та Андрій Цаплієнко у FB
Дослівно: "26 березня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми.
В результаті обстрілу, чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення".
Деталі: Поранених воїнів доправили до лікувального закладу.
На обстріл окупантів українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ.
Відзначається, що окупанти здійснили обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.