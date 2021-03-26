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На Донбасі загострення: загинули 4 військових

П'ятниця, 26 березня 2021, 15:37
На Донбасі загострення: загинули 4 військових

На Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.

Джерело: пресслужба ООС, журналісти Юрій Бутусов та Андрій Цаплієнко у FB

Дослівно: "26 березня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми.

В результаті обстрілу, чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення".

Деталі: Поранених воїнів доправили до лікувального закладу.

На обстріл окупантів українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ.

Відзначається, що окупанти здійснили обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСДонбасвійна
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