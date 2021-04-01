В Україні запустили систему аеромедичної евакуації

Міністр внутрішніх справ України повідомив, що 1 квітня на Львівщині на постійне чергування заступила бригада Авіаційної системи МВС – окрім льотного складу, на пункті постійно чергуватимуть медики.

Джерело: МВС

Деталі: За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, гелікоптерами та літаками Системи авіаційної безпеки МВС будуть керувати пілоти, які вже пройшли чи наразі проходять відповідну підготовку.

Одне з основних завдань такої Системи – медична допомога, щоб із точки А в точку Б можна було сміливо доправити чи хворого, чи команду лікарів, чи орган для трансплантації.

Пряма мова Авакова: "На Львівщині у рамках Єдиного аеромедичного простору став на чергування вертоліт ЕС-145 із медичним модулем, який екстрено допомагатиме населенню шести західних областей. До складу входить екіпаж та медична бригада. Далі – Київщина та вся Україна".

Довідково: В Україні працюватимуть 15 пунктів постійного базування Системи авіаційної безпеки. В усіх цих 15 точках буде чергувати льотна зміна та бригада медиків. Вони будуть у постійній бойовій готовності вилетіти на виконання завдання. Один пункт базування перекриватиме відстань у 350 кілометрів.

Що передувало: У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував запуск двох масштабних проєктів - системи аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби ДСНС.