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Аваков анонсував два масштабні проєкти МВС

Четвер, 11 лютого 2021, 13:05

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в 2021 році МВС запускає два масштабні проєкти - систему аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби ДСНС.

Джерело: Аваков, якого цитує пресслужба МВС

Пряма мова: "Цього року спільно з Міністерством охорони здоров’я ми запровадимо систему аеромедичної евакуації та підтримки трансплантології із залученням авіації МВС. Це суттєво підвищить рівень надання екстреної медичної допомоги в регіонах.

Щонайменше 7 мільйонів українців зможуть отримати максимально швидкий доступ до особливої медичної допомоги в ситуаціях, що загрожують їхньому життю та здоров’ю".

Деталі: Окремо в планах МВС і реформування гідрометеорологічної служби ДСНС за участю світових лідерів у цій сфері.

За словами очільника МВС, це дасть можливість раннього виявлення та прогнозування небезпечних гідрометеорологічних процесів, як то ураганний вітер, шквали, смерчі, град, повені, ожеледиця дорожнього покриття, прогнозування пожежної небезпеки тощо.

 

Українська правда
Теми: МВСДСНС


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